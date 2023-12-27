رينان: كأس السوبر فرصة لاستعادة شباب الأهلي الثقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أكد البرازيلي المقيم رينان فيكتور لاعب شباب الأهلي، أن فريقه أغلق صفحة المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين مؤقتا، ويركز الآن على مواجهة الشارقة بعد غدا الجمعة، في مباراة كأس السوبر للمحترفين، مشيراً إلى رغبة «فرسان دبي» القوية في حسم أول ألقاب الموسم الحالي.

وشدد رينان فيكتور، على أن الخسارة من الوصل 1-2 في الجولة 12 من الدوري لا تؤثر اطلاقاً على الحالة النفسية والذهنية للاعبي شباب الأهلي، مؤكداً على أن لاعبي شباب الأهلي محترفين على مستوى عال، وأن خسارة الجولة 12 في الدوري، لا تعني أن حالة اللاعبين غير جيدة، معتبراً أن لقاء الشارقة سيكون فرصة لاستعادة زمام الأمور والثقة في أقرب وقت.

وأوضح رينان، أنه من الصعب الحديث بعد الخسارة عن أي أمور إيجابية في الفريق، وبين أن شباب الأهلي لعب مباراة كبيرة أمام الوصل، ولكنه للأسف لم يفز، وأن «فرسان دبي» سيواصلون القتال مباراة وراء مباراة، لأن الموسم لم ينته، وما تزال هناك مباريات وبطولات كبيرة، وفي مقدمتها مواجهة الشارقة، مؤكداً أن لاعبي شباب الأهلي دائماً ما يكونون مستعدين نفسياً وبدنياً، وتمنى أن يسعد وزملائه جماهير شباب الأهلي بلقب كأس السوبر.

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