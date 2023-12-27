شرودر يضع روشتة علاج النصر في فترة التوقف

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أنه بدأ وضع روشتة علاج أخطاء الفريق وخطة تصحيح مساره في أثناء فترة التوقف الطويلة التي ستستمر 53 يوماً قبل استئناف الدوري منتصف فبراير المقبل، مشيراً إلى أحقية فريقه في الفوز على نظيره الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين بالرغم من الصعوبات التي واجهها.

فوز

ورسخ الفوز المثير على «الصقور» فكرة مواجهة النصر صعوبات عدة في أثناء اللعب ضد الفرق القريبة منه أو تحته في جدول الترتيب، فخسر العميد من بني ياس وخورفكان والبطائح وتعادل مع اتحاد كلباء، في المقابل ظهر الفريق بمستويات قوية أمام العين عندما فاز بهدف من دون رد، وتمكن من اختطاف التعادل من شباب الأهلي بالرغم من تأخره بفارق هدفين. واقتنص النصر الفوز من «الصقور» في 7 دقائق في آخر المباراة، حيث أدرك التعادل بواسطة رأسية مدافعه غوستافو في الدقيقة 89 ثم سجل الإيطالي غابياديني هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

دراسة

وأكد المدرب الهولندي وجود هذه الصعوبات في بعض المباريات، موضحاً أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة لكل المشكلات التي يعانيها النصر ووضع الحلول المناسبة لعلاجها في فترة التوقف، موضحاً أن الفريق يحتاج إلى تقديم مستويات ثابتة في كل المباريات، وأضاف: لقد أظهرنا تطوراً من ناحية الأداء في جميع المباريات التي لعبناها، وحتى مباراة خورفكان لم نكن نستحق فيها الخسارة نظير الفرص العديدة التي أوجدناها وسيطرتنا على أغلب فترات المباراة.

وتابع: نثق بالعمل الذي نقدمه ونحن حريصون على مضاعفة الجهود، وستكون فترة التوقف فرصة مثالية لتطوير الأداء الفني والبدني للفريق.

تعاقد

وبخصوص إمكان تعاقد النصر مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا سيما على صعيد اللاعبين الأجانب، قال شرودر: لدينا تشكيلة متكاملة، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك بعض النقائص، سنقوم بتحليل شامل ودقيق لمستوى الفريق وما قدمناه منذ بداية الموسم، وبناءً على أهداف الفريق في الفترة المقبلة، سنحدد احتياجاتنا من اللاعبين. وأعرب شرودر عن عدم رضاه عن ترتيب الفريق في الوقت الحالي وقال إنه لا يعكس طموحات النصر، ولذلك فهو يحتاج إلى عمل أكبر وتعديل بعض الأمور حتى يواصل مسيرته بنجاح في مرحلة الإياب.

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