جوائز قيمة وفعاليات مصاحبة لكأس السوبر

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة المحترفين لكرة القدم، عن رصد عدد من الجوائز والمفاجآت القيمة للجماهير التي ستحضر نهائي كأس السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على استاد آل مكتوم بدبي، مساء بعد غد الجمعة.

وأكدت الرابطة في بيانها الصادر، أمس، أن الجوائز ستقدم من شركاء وداعمي الرابطة، وأنها تتضمن على «سيارة ربدان» المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سيتم السحب على التذاكر الممسوحة بنهاية المباراة، ليتم تتويج المشجع الفائز بالسيارة ضمن مراسم تتويج الفريق البطل، كما سيقدم المصرف جهاز أيفون 15 للمشاركين في منطقة كبار الشخصيات.

وأكدت الرابطة أنها تثمن المشاركة الفعالة من الشركاء، حيث تقدم شركة أفاتريد جائزة «الدرهم الذهبي» والتي ستذهب لمشجع محظوظ يتم اختياره من خلال السحب على تذاكر المباراة، مشيرة إلى أن طيران الإمارات ستقدم هدايا تشجيعية للجماهير عبارة عن قبعات سيتم توزيعها أثناء الفعاليات المختلفة التي سيشهدها محيط إستاد آل مكتوم بنادي النصر، قبيل انطلاق مباراة كأس السوبر.

وأوضحت الرابطة أنه تم الترتيب لإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة في منطقة الجماهير المحيطة بإستاد آل مكتوم، حيث سيكون زوارها على موعد يوم المباراة مع العديد من الفعاليات المتنوعة، من ألعاب إلكترونية، ومراكز لاستعراض المهارات الكروية، وركن التصوير، وعدد من الفقرات الترفيهية بالإضافة إلى جوائز قيمة. وأن فعاليات منطقة الجماهير ستبدأ قبل ساعتين من ضربة البداية وتمتد حتى نهاية المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز