كايو: ما يقدمه الوصل ثمرة مجهود الجميع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أكد كايو كانيدو لاعب الوصل، أن ما يحققه فريقه هذا الموسم، ثمرة عمل ومجهود كبير من الجميع، وشدد على رغبته في اللعب لفترات أطول، ولكنه في الوقت نفسه أكد على احترامه لرؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وعن سعادته بالمساهمة في قيادة الفريق للفوز على شباب الأهلي 2 - 1، في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وتعزيز صدارة الفريق لترتيب الدوري بالوصول إلى 30 نقطة، قبل توقف الدوري.

وقال: سعيد بالفوز على شباب الأهلي 3 مرات على التوالي، وهو أمر صعب، خاصة في مباراتنا الأخيرة بالدوري، لأننا كنا ندرك مدى رغبة المنافس في تحقيق الفوز، بعدما فزنا عليه مرتين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخاصة بعد تقدمه بهدف، وعندما سجلنا هدف التعادل، كانت لدينا الثقة الكبيرة في قدرتنا على تحقيق الفوز، والخروج بنقاط المباراة كاملة.

فرحة

وأضاف كايو كانيدو: أنا سعيد أيضاً، بمشاركتي في فرحة جماهير الوصل بما حققه الفريق حتى الآن، ونحترم المدرب ميلوش وقراراته، ونسعى إلى تنفيذ ما يطلبه في أرض الملعب، ولا يهم من يسجل طالما الوصل يفوز، والسر الأكبر في انتصارات الوصل حتى الآن، يكمن في روح العائلة التي يتحلى بها فريق الوصل، وصنعت الفارق في أرضية الملعب، رغم ضغط المباريات، وخوضنا أكثر من مواجهة صعبة خلال فترة قصيرة.

شعار

واختتم تصريحاته قائلاً: «نسعى إلى الفوز في جميع مبارياتنا هذا الموسم، وفي المباريات القوية والصعبة أمام فرق مثل شباب الأهلي، يكون الشعار «إذا لم تستطع الفوز، فحاول أن لا تنهزم»، وهو الأمر الذي نهدف إليه في كافة مبارياتنا، ومن بينها مواجهة شباب الأهلي الأخيرة، والتي واجهنا فيها فريقاً يتميز بسرعة الهجمات، وقوة خط الدفاع، ونتمنى أن تتواصل انتصارات الوصل، عندما نعود إلى المنافسة بعد فترة التوقف الطويل لمشاركة المنتخب في كأس آسيا في قطر».

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