كأس تحدي دبي لكرة القدم تنطلق بمشاركة نخبة الفرق الآسيوية والأفريقية 26 يناير

المصدر: دبي ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تقام خلال شهر يناير المقبل النسخة الأولى من «كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم 2024»، بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من الفرق الآسيوية والأفريقية في النسخة الافتتاحية للبطولة التي ستعقد منافساتها خلال الفترة 26 حتى 28 يناير 2024.

ويشارك في الفعالية المميزة، والمنظمة من قبل «جالوب جلوبال»، 4 فرق من السعودية ومصر والمغرب والصين، حيث سيتنافسون على ملاعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ضمن حدث من شأنه الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وتشهد المباراة الافتتاحية الجمعة الموافق 26 يناير 2024 مواجهة بين فريق الزمالك، بطل الدوري المصري 14 مرة ، ونادي الرجاء المغربي الفائز 3 مرات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وكأس المغرب 8 مرات.

وفي اليوم التالي السبت، يواجه فريق ووهان ثري تاونز الصيني بقيادة البرازيلي ديفيدسون دا لوز بيريرا نظيره الأهلي السعودي الذي يضم روبيرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق وأحد أبرز لاعبي الفريق، إضافة إلى المهاجم الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل من فريق نيوكاسل يونايتد إلى الأهلي بصفقة تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني في يوليو الماضي.

التزام بالتميز

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعد كأس دبي للتحدي 2024 إضافة قيمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية عالمية المستوى التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما تنسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية البارزة والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة».

بدوره، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «ستكون كأس تحدي دبي 2024 إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي في 2024، وهو العام الذي سيشهد سلسلة من الفعاليات الرياضية الدولية التي تتنوع ما بين مؤتمرات واحتفاليات بجوائز عالمية وبطولات تمتد على مدار العام المقبل، وسنعمل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على أن تكون بطولة ناجحة في جميع جوانب التنظيم».

بدوره، قال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: «يسرنا الإعلان عن بطولة كأس دبي للتحدي، ونثمن تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي والذي أثمر إنجاز هذه الفعالية الرياضية المتميزة، ونتطلع إلى رؤية المشجعين في ملعب آل مكتوم في يناير المقبل».

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