«الأبيض» يبدأ معسكره في أبوظبي استعداداً لكأس آسيا

المصدر: دبي - البيان

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بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكره في العاصمة أبوظبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة الشهر المقبل بمشاركة 24 منتخباً، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، ويفتتح مشواره بلقاء هونغ يوم الرابع عشر من يناير.

وعلى ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات أدى منتخبنا تدريباته تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عُمر حسين هيكل، يوسف المهيري، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو، فيما سيلتحق لاعبو شباب الأهلي والشارقة بالمعسكر بعد نهاية مباراة كأس السوبر التي ستُقام الجمعة المقبل.

ويخوض منتخبنا خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب قيرغيزستان 30 ديسمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، فيما سيواجه في الودية الثانية شقيقه منتخب عُمان 6 يناير 2024 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، بعدها يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في البطولة، والتي تضم 26 لاعباً حسب لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علماً أن بعثة منتخبنا ستُغادر إلى الدوحة مساء 8 يناير عبر مطار أبوظبي الدولي.

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