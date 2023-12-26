زكريا أحمد: التمركز الخاطئ وردة الفعل الضعيفة أبرز عيوب الحراس

المصدر: دبي - البيان

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أشاد الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، بحارس مرمى فريق الإمارات سهيل المطوع الذي تألق في الذود عن مرماه من خلال التصدي للعديد من الهجمات الخطرة لمهاجمي النصر، وبالرغم من الخسارة التي تعرض لها فريقه بهدفين مقابل هدف، إلا أنه دافع عن عرينه ببسالة ويستحق قفاز الإجادة خلال الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

انفرادات

وقال الدكتور زكريا أحمد: لم تشهد الجولة أي شباك نظيفة، حيث تم تسجيل الأهداف في شباك جميع الفرق، ولم ينجح أي حارس في الحفاظ على نظافة شباكه، ومن بين الأهداف الـ 24 التي تم تسجيلها ارتكب الحراس 3 أخطاء تسببت في أهداف يتحملها الحراس بشكل مطلق، وتعتبر الجولة من أكثر الجولات التي منيت فيها الشباك بأهداف من تسديدات، بعد أن تم تسجيل 10 أهداف من تلك التسديدات، وتسجيل 6 أهداف من انفرادات صريحة بالحارس، وتسجيل 3 أهداف من تسديدات رأسية، وهدف واحد من نيران صديقة، و3 أهداف من ركلات جزاء، ويعتبر حارس الشارقة عادل الحوسني الوحيد الذي نال بطاقة صفراء في الجولة المنتهية.

تمركز

وأشار الدكتور زكريا العوضي إلى العديد من الملاحظات على أداء حراس المرمى، منها التمركز الخاطئ، وردة الفعل الضعيفة، إضافة إلى عدم التعاون بشكل كافٍ بين الحارس والدفاع، كما حدث مع محمد الشامسي، حارس الوحدة، حيث يتحمل هو ودفاعه مسؤولية أهداف الفجيرة الثلاثة.

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