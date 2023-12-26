عمر آل علي قاد «ديربي دبي»  بتركيز عالٍ واقتدار وثبات

المصدر: دبي ــ البيان

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نجح الحكم الدولي عمر آل علي وطاقمه التحكيمي في إدارة ديربي دبي بين شباب الأهلي والوصل، في الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث أدى اللقاء بتركيز عالٍ واقتدار وثبات في العديد من القرارات، والتعامل بشكل جيد مع الأحداث التي شهدها اللقاء، مع توحيد القرارات الفنية والإدارية في العديد من الحالات التحكيمية بالمباراة، ولم يتأثر باعتراضات بعض اللاعبين المطالبين بركلة جزاء أو طرد لاعب منافس، حيث جاءت قراراته سليمة تماماً، ومنح الفرصة لمهاجم الوصل في إكمال الهجمة، رغم جذبه من قميصه من قبل اللاعب وليد عباس، ويعتبر أداء طاقم تحكيم المباراة من أفضل أداء الحكام خلال الدور الأول.

كما واصل حكام تقنية الفيديو تألقهم، حيث شهدت الجولة عدة تدخلات إيجابية، منها طرد لاعب الإمارات سالم علي، الذي احتك بشكل عنيف مع لاعب منافس من النصر، وكذلك التدخل باحتساب ركلة جزاء لصالح بني ياس، نتيجة تعدي لاعب كلباء سلطان عادل بـ «الكوع» على لاعب من بني ياس، فيما لم تتدخل تقنية الفيديو في طرد لاعب الإمارات عمر كيتا، بعد التدخل العنيف مع لاعب النصر سمير ميميسفيتش.

ونجح الحكم البرتغالي جيورجي كاباكوف في إدارة مباراة الوحدة مع خورفكان، على الرغم من سخونة اللقاء، والعديد من الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، وكذلك الحكم أحمد سالم الذي أدار مباراة البطائح مع العين بشكل جيد

حالات تحكيمية

● احتسب الحكم محمد الهرمودي ركلة جزاء صحيحة للنصر، نتيجة إعاقة لاعب الإمارات فراس صالح للاعب «العميد» جوستافو.

● هدف الوصل الأول سليم ولمسة اليد غير متعمدة

● طالب لاعبو شباب الأهلي بركلة جزاء، ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

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