العبيدي: ملامح البطل تظهر على الوصل مبكراً

المصدر: دبي- العوضي النمر

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بدأت ملامح البطل تظهر على الوصل، بعد فوزه على منافسه شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، ومواصلة تصدره لدوري أدنوك للمحترفين، بـ 30 نقطة، في ختام الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول، بفارق 5 نقاط عن العين، الوصيف بـ 25 نقطة، فيما يقبع شباب الأهلي في المركز الثالث بـ 24 نقطة، والشارقة رابعاً بـ 22 نقطة، ولا يزال الصراع على الصدارة متواصلاً بين تلك الفرق الأربعة، خلال باقي جولات المسابقة، فيما يقبع حتا والإمارات في المركز الأخير بـ 5 نقاط، واتسع الفارق بينهم وعجمان صاحب المركز 12 إلى 6 نقاط.

معدل مرتفع

وقال نور الدين العبيدي المحلل الكروي: الجولة 12 جاءت متوسطة المستوى، وافتقدت أغلب المباريات للإثارة، وشهدت تسجيل 24 هدفاً، بمعدل (3.4) في المباراة، أي ما يعادل تقريباً المعدل العام التهديفي للدوري، البالغ 3.5 أهداف في المباراة، وهو معدل مرتفع، مقارنة بالدوريات الأخرى الأوروبية الكبرى، وحتى الخليجية التي تتراوح بين 2.5 و3 أهداف في المباراة، ما يدل على وجود مشاكل فنية على مستوى المنظومة الدفاعية لأغلب فرق الدوري، متمثلة في التمركز وإعادة التمركز والتغطية، وكذلك هفوات حراس المرمى.

مباراة تكتيكية

وأشار نور الدين العبيدي، إلى أن مباراة القمة بين شباب الأهلي والوصل، كانت تكتيكية بالأساس، وتقاسم الفريقان السيطرة، شوط أول لصالح شباب الأهلي، الذي تمكن من السيطرة على وسط الملعب، واستغل سوء التمركز الدفاعي لفريق الوصل، وصنع العديد من فرص التسجيل، ولكنه لم يسجل إلا هدفاً واحداً، فيما تمكن الوصل من تعديل النتيجة، بعد خطأ واضح على مستوى المراقبة الدفاعية لمهاجم الوصل هاريس، مع السيطرة على وسط الملعب، فتحولت الدفة في الشوط الثاني لفريق الوصل، خاصة بعد خروج لاعب شباب الأهلي لوكا بسبب الإصابة، وكذلك انخفاض المردود البدني لأغلب لاعبي شباب الأهلي، ما نتج عنه العديد من الهفوات الجماعية والفردية، استغل إحداها مهاجم الوصل كايو البديل الناجح لمدرب الوصل، وسجل هدف الفوز، وبلغ الزمن الفعلي لهذه المباراة «42 دقيقة و55 ثانية»، 55 % منها لشباب الأهلي، و45% للوصل.

انتصار

وأوضح العبيدي: حقق العين انتصاراً منطقياً أمام البطائح، بنتيجة 3- 1، بعد سيطرته على أغلب فترات المباراة، من خلال الاستحواذ على الكرة نسبة 60 %، فيما كسب عجمان نقطة ثمينة، إثر تعادله مع الشارقة، الذي خسر نقطتين، ربما أبعدته عن المنافسة على لقب الدوري، وحقق خورفكان فوزاً مستحقاً على الوحدة، بعد أداء متطور يدل على قيمة العمل الفني للمدرب، أما الوحدة، فقد خسر المباراة، وكذلك خسر المنافسة على بطولة الدوري.

إصرار

وحقق النصر فوزاً صعباً في الوقت بدل الضائع أمام الإمارات، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30، ولكن إصرار النصر تغلب في النهاية على قتالية الإمارات، وهو فوز معنوي مهم للنصر قبل الراحة المطولة، وكذلك فعل الجزيرة أمام حتا، إذ حقق فوزاً منطقياً، لكنه غير مقنع، وجاء فوز بني ياس على كلباء 1-2 مثيراً وممتعاً، وأكد التطور المتواصل لفريق بني ياس على المستوى التكتيكي، أما اتحاد كلباء، فقد جاءت هذه النتيجة لتشير إلى أن الفريق في حاجة إلى عمل أكثر عمقاً وإيجابية على المستوى الفني والتكتيكي والذهني.

الجولة في أرقام

شهدت الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، عودة الارتفاع التهديفي، مقارنة بالجولة السابقة، حيث تم تسجيل 24 هدفاً، مقابل 17 في الجولة 11، منها 13 في الشوط الأول، و11 هدفاً في الشوط الثاني، وعلى مدى 83 مباراة تمت إقامتها حتى الآن، تم تسجيل 291 هدفاً، بمعدل 3.53 % في المباراة، وخلال تلك المباريات، خرجت الشباك فيها نظيفة في 30 مباراة.

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أفضل مدرب

ميلوش ميلوييفيتش

النادي: الوصل

الجنسية: صربيا

العمر: 41 عاماً

أفضل لاعب

اللاعب: كايو كانيدو

النادي: الوصل

الجنسية: الإمارات

العمر: 33 عاماً

ترتيب الهدافين

10 لابا كودجو

9 عمر خريبين

8 فابيو ليما

7 علي مبخوت

7 مانولو غيباديني

صناعة الأهداف

8 نيكولاس خيمينيز

5 أحمد نور الله

4 إليخاندرو روميرو

4 سيكو بابا

4 ايرك جورجيني

تصديات الحراس

59 فهد الظنحاني

48 سهيل عبد الله

47 إبراهيم عيسى

39 سالم خيري

33 حسن حمزة

حصاد الجولة

الأهداف: 24

ضربات الجزاء: 3

البطاقات الحمراء: 4

البطاقات الصفراء: 35

تشكيلة الجولة 12

حارس مرمى: سهيل المطوع «الإمارات»

الدفاع: بندر الأحبابي«العين»، غوستافو «النصر»، بوفتيني «الوصل»، سعود سعيد «عجمان»

الوسط: فواز عوانة «بني ياس»، سمير ميميسفيتش «النصر»، كاكاو «العين»، بدر ناصر «شباب الأهلي»

هجوم: لورنسي «خورفكان»، علي مبخوت «الجزيرة»

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