الشعفار: قطعنا نصف الطريق والدوري لم ينتهِ بعد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توجه أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، بمناسبة حسم «الإمبراطور» لقمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه شباب الأهلي 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب استاد راشد، مساء أول من أمس، وحصول الفريق على لقب «بطل الشتاء»، بعدما عزز صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري بالوصول إلى 30 نقطة.

شكر

وشكر الشعفار إدارة النادي وشركة الوصل للكرة، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول للكرة، ولاعبي الفريق، على جهودهم طوال الموسم الجاري، كما توجه بالشكر إلى جماهير الفريق لدعمها ومساندتها، وقال: «لعبنا 12 مباراة حتى الآن في الدوري، ونجحنا في تعزيز صدارتنا لجدول ترتيب الدوري، وحصلنا على لقب بطل الشتاء، ولكن لا يزال أمامنا نصف الطريق تقريباً، لأن الدوري لم ينتهِ، ولا يمكننا الحديث عن الفوز بأي ألقاب هذا الموسم، لأننا نجهز فريقاً قادراً على تمثيل الوصل بقوة خلال السنوات المقبلة، وربما يمكننا الحديث عن المنافسة على درع الدوري، عندما نصل إلى آخر 4 مباريات من الدوري، واللاعبون والإدارة والجهاز الفني قدموا نصف موسم رائع، وفي الحقيقة، كل من في النادي يسير على النهج الصحيح، والأهم المثابرة حتى النهاية».

مسؤولية

أما عن الفوز على شباب الأهلي، وسر غياب عمر عبد الرحمن «عموري» عن تدريبات الوصل، فقال الشعفار: «شباب الأهلي كان نداً صعباً، ونحن قدمنا مباراة قوية، رغم غياب 3 عناصر رئيسة، وهناك ضغوط ليست بسيطة على الفريق، إلا أن اللاعبين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وتحملوها بشكل رائع، ويحققون المطلوب من أول مباراة هذا الموسم، وبأداء رجولي في 12 مباراة بالدوري، والكل حريص على إسعاد الجمهور، وأشكر الجميع، وكل من ساند الوصل، وبالنسبة لعمر عبد الرحمن، فيغيب عن تدريبات الوصل، لارتباطه بدورة عسكرية، ومن المنتظر عودته إلى التدريبات منتصف فبراير 2024».

وتمنى الشعفار التوفيق للمنتخب الوطني في كأس آسيا بقطر، وقال: «لدينا 7 لاعبين من الوصل في صفوف المنتخب، وهذا شرف كبير للنادي، وفخورون بالوصول لهذا الرقم لأول مرة منذ سنوات طويلة، لأن المنتخب أهم من الأندية، وعملنا يجب أن يصب لمصلحة المنتخب، ولذا، حرصت على الحديث مع اللاعبين الدوليين، وطالبتهم بتمثيل الدولة أفضل تمثيل في البطولة الآسيوية، لأن تمثيل المنتخب ليس أمراً سهلاً، وأتمنى رؤية «الأبيض» في الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية».

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