«الأبيض» يبدأ مشوار الاستعداد لكأس آسيا من أبوظبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم «الأبيض» مشوار المشاركة في كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب، من خلال التجمع مساء اليوم وحتى 7 يناير المقبل في معسكر محلي في العاصمة أبوظبي، وسيجري الفريق تدريباته اليومية على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، وسيلعب «الأبيض» في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، ويخوض منتخبنا خلال المعسكر مباراتين وديتين الأولى مع قيرغيزستان على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة 30 الجاري، والثانية مع سلطنة عمان 6 يناير المقبل على ملعب ستاد آل نهيان، وتعتبر المباراتان بروفة قوية من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المشاركة القارية.

تدريبات

ينخرط في تدريبات معسكر أبوظبي 31 لاعباً من بينهم 4 حراس مرمى، وهم: خالد عيسى، حسن حمزة، علي خصيف وخالد توحيد، أما باقي اللاعبين فهم: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

اطمئنان

ومن المقرر، أن يقوم طبيب المنتخب بالكشف الطبي على اللاعبين المصابين، للاطمئنان عليهم بعد تعرض بعضهم للإصابة خلال الجولات الماضية، خاصة حارب عبد الله لاعب شباب الأهلي، وسيستمر معسكر أبوظبي حتى موعد السفر إلى الدوحة المقرر 8 يناير المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة قبل السفر بيوم وتحديداً يوم 7 يناير خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، على جانب آخر، سيغيب عن بداية المعسكر لاعبو شباب الأهلي والشارقة بسبب استعدادهم لخوض مباراة كأس السوبر المقررة الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم، وسيلتحقون بالمعسكر بعد انتهائهم من أداء المباراة.

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