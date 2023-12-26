أبيض الشاطئية يواجه لبنان استعداداً للمونديال

المصدر: دبي - البيان

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يخوض منتخبنا لكرة القدم الشاطئية 3 مباريات ودية أمام منتخب لبنان أيام 27 و28 و29 ديسمبر الجاري، ضمن برنامج معسكره الداخلي المقام في اتحاد الكرة بدبي.

ويعول الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية خلال هذه التجارب الودية، على زيادة القدرات البدنية والفنية للاعبين، والتي تشهد تطوراً إيجابياً في كل مرحلة من مراحل إعداد الأبيض للمشاركة في مونديال الشاطئية «الإمارات 2024» في فبراير المقبل. ويُشارك في المعسكر الحالي لمنتخبنا الوطني 23 لاعباً.

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