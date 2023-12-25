فيوتشر يتخطى بيراميدز بركلات الترجيح إلى ختام السوبر المصري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تأهل مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 بعد أن سدد كل فريق 17 ركلة، خلال المواجهة التي انتهى زمنها الرسمي بالتعادل السلبي مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي يستضيف الحدث، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء، شهدت عدداً من الفرص المهدرة، خاصة في الحصة الثانية، وبذلك ينتظر فيوتشر الفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا لمقابلته في عرس الختام.

منذ بداية اللقاء، فرض بيراميدز سيطرته على مجريات اللعب، وكان المبادر بالضغط الهجومي وسط تراجع فيوتشر، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وعلى الرغم من التفوق الكبير لبيراميدز ومهارة لاعبيه في تبادل الكرة لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع منافسه، الذي لعب بتنظيم دفاعي جيد حال دون نجاحه في تهديد مرمى فيوتشر، باستثناء محاولات معدودة، منها تسديدة مصطفى فتحي التي تصدى لها حارس المرمى، وضربة رأسية من محمد حمدي مرت أعلى العارضة، أما فيوتشر فقد غاب عن صناعة الهجمات، وكانت أبرز فرصه في الزمن المهدر بتهديفة غنام محمد، التي ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني ارتفع الأداء من الفريقين، خاصة من جانب فيوتشر الذي تحرر بعض الشيء من تراجعه الدفاعي بحثاً عن هدف الفوز، مع مواصلة بيراميدز التفوق وامتلاك الكرة، وكانت أخطر الهجمات من نصيب فيوتشر عن طريق أحمد عاطف، الذي تجاوز الدفاع وانفرد بالمرمى، لكن الحارس أحمد ميهوب نجح في إبعاد الخطر عن مرماه.

ومع تقدم دقائق اللعب اشتعلت المواجهة أكثر، وحاول كل فريق هز الشباك وخطف هدف الفوز، وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً مكثفاً من جانب بيراميدز، الذي أهدر لاعبه فاخري لاكايا فرصة هدف مؤكد في مواجهة المرمى، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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