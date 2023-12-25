خورفكان يحقق المكاسب.. وأخطاء لاعبي الوحدة قصمت ظهر الفريق

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن فريق خورفكان من تحقيق المكاسب، وضرب «أكثر من عصفور بحجر»، بعد الفوز على الوحدة بعد أن تمكن «النسور» من التحليق بالنقاط الثلاث، بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة، وتحقيق أول انتصار تاريخي على الوحدة تحديداً في دوري أدنوك للمحترفين على أرضية ملعبه في خورفكان، كما تقدم خورفكان مركزين، ليحتل المرتبة العاشرة برصيد 13 نقطة، ويبتعد عن مناطق قاع الترتيب، وتوج البرازيلي لورينسي نفسه نجماً للقاء بعد توقيعه على «هاتريك»، وفي المقابل فإن الوحدة لم يستفد من مكتسبات فوزه على العين في «الكلاسيكو»، وتعددت أخطاء حارسه محمد الشامسي، والتي تسببت في هزيمة فريق الوحدة، وفي أكثر من مباراة سابقة في الدوري، كما أن خط الدفاع الخلفي للعنابي لم يكن في أفضل حالاته بعد الأخطاء الواضحة، التي تسبب فيها علاء الدين زهير، وهى الأخطاء التي أعادت خورفكان من جديد لسكة الانتصارات، والوحدة إلى طريق الهزائم.

هزيمة

بدوره وصف أرنو بواتينغ مدرب الوحدة هزيمة فريقه بالصعبة، مشيراً إلى أن الوحدة لم يكن في أفضل يومه وكان في «إجازة» على حد قوله، مشيراً إلى أن فريق خورفكان منظم دفاعياً وهجومياً، وهذا كلفنا الهزيمة وخسارة النقاط الثلاث، وعلى الرغم من ذلك منحنا الخصم مزيداً من الهدايا لندفع ثمن الأخطاء القاتلة، التي وقع فيها الفريق واللاعبون بتلقي الهزيمة، ولا بد من تصويب الهفوات، خلال الفترة المقبلة.

بدوره عبر داميير ماركانوفيش مساعد مدرب خورفكان عن سعادته وفرحته بتحقيق النسور لنتيجة الفوز، مشيراً إلى أن خورفكان أوقف سلسلة نتائج الوحدة الإيجابية في الآونة الأخيرة، وفريقي عمل للانتصار، وتمكن من تحقيق ذلك، وقدمنا مباراة جيدة أمام خصم ليس بالسهل وواصل: «أشكر اللاعبين والفريق، وننتقل لفترة الراحة، وبعدها نقف على آخر الاستعدادات للمرحلة المقبلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز