اختلطت مشاعر الفرح والحزن لمهاجم العين الدولي..«لابا» يتحدى ألم الفراق في ليلة استعادة الوصافة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اختلطت مشاعر الفرح والحزن لمهاجم العين الدولي لابا كودجو، في المباراة الأخيرة أمام البطائح، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بثلاثية، قادته لاستعادة الوصافة، بعد الوصول إلى النقطة 25، وساهم لابا كودجو في فوز فريقه بعد افتتاح التسجيل للعين في المباراة، رغم ألم الفراق بسبب وفاة ابنه، ليضرب أروع الأمثلة في التضحية من أجل شعار الفريق، عبر المشاركة في المباراة.

وأكد محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، أن موقف المهاجم «الدولي» التوغولي، لابا كودجو لاعب نادي العين، يجسد مبدأ الوفاء والانتماء والحب والإخلاص، لهذا الكيان الكبير، والظروف التي مر بها اللاعب ليست سهلة، خصوصاً أنه فقد فلذة كبده، وعندما قدمنا له واجب العزاء، واجتمعنا معه لمواساته، قررنا منحه راحة، وعدم المشاركة في المباراة، غير أنه طالب بمنحه فرصة المشاركة مع الفريق، حتى لا يشعر بالتقصير تجاه النادي الذي منحه كل شيء، والفريق الذي يحتاجه، كما طالب بعدم نشر أي خبر يتعلق بوفاة ابنه على شبكة التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن من التركيز قدر الإمكان، والمساهمة في مساعدة الفريق.

وأردف: رؤية نادي العين وقيمه المؤسسية دائماً ما ترسخ مفهوم العائلة والأسرة الواحدة في التعامل بين الجميع، من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير، وكل منتمٍ إلى العين، وموقف اللاعب لا يعتبر غريباً على أحد أبناء هذا النادي، وهو ليس أول ولا آخر لاعب سيضحي من أجل الشعار، لأن قيادة النادي، كما ذكرت لكم، رسخت مفهوم العائلة الواحدة، وهو النهج الذي يلتزم به كل منتسب إلى العين.

شكر وتقدير

من جانبه، أعرب لابا كودجو، عن بالغ امتنانه وشكره وتقديره للجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، لتوفير كل أسباب الدعم المعنوي بالصورة اللازمة، ووقفة الجميع إلى جانبه، الأمر الذي مكنه من تجاوز أحزانه، كما شكر الجهازين الفني والإداري بالفريق، وزملاءه اللاعبين، وجماهير نادي العين، موضحاً: «لا يفوتني كذلك أن أشكر كل من تجاوب معي في حذف الخبر من على صفحته قبل المباراة»، وأكمل: «أشعر فعلياً بأن كل العيناوية هم أسرتي في هذا البلد الطيب، وأتمنى من كل قلبي للجميع الخير والسداد والتوفيق».

سعادة بالغة

من جهة أخرى، أعرب كريسبو عن بالغ سعادته بفوز فريقه على البطائح، وقال: «النتيجة تعد طبيعية، عطفاً على طريقة اللعب، إلى جانب تحسن المستوى في الشوط الثاني»، مشيراً إلى أن فريقه سيطر على المباراة بكاملها أمام أصحاب الأرض، رغم ارتكاب خطأ قبل نهاية الشوط الأول، أدى إلى استقبال هجمة مرتدة، تمكن من خلالها من إحراز هدف التعادل، وكان يفترض التحلي بمزيد من الصبر أثناء الاستحواذ على الكرة.

وأضاف كريسبو أنه في الشوط الثاني اختلف المشهد، بعد إدراك أهمية المحافظة على الكرة، والقدرة على التحولات، ما أدى إلى تغيير النتيجة لصالح العين، إضافة إلى فهم واستيعاب حالة المباراة، خاصة أثناء لعب الكرات الطويلة.

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