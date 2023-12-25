بعد المباراة الأخيرة التي خسرها أمام ضيفه العين..رادوي يودع لاعبي البطائح

المصدر: دبي-علي الظاهري

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ودع الروماني ميريل رادوي مدرب فريق البطائح لاعبيه في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة الأخيرة التي خسرها أمام ضيفه العين 1-3 ضمن منافسات الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، وعلم «البيان» أن مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي لم يتلق أي طلب رسمي للاستقالة رغم حديث المدرب مع اللاعبين عن خطوة الرحيل عن الفريق.

وحقق فريق البطائح بقيادة رادوي نتائج جيدة مع «الراقي» الذي يخوض التحدي في دوري المحترفين للموسم الثاني، حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفوزه في 4 مباريات وتعادله في 4 مباريات وخسارته في 4 مباريات.

وربطت مصادر رحيل رادوي عن الفريق بسبب تلقي المدرب عروضاً من أندية خليجية ومحلية. وبدأ رادوي مسيرته التدريبية في 2015-2016، حيث قاد فريق ستيوا بوخارست، ودرب أرجيس بيتيشت الروماني من 2016-2018 بعد ذلك قاد المنتخب الروماني تحت 21 عاماً في 2018-2019، والمنتخب الروماني الأول من 2019-2021 قبل تولي مهمة تدريب الطائي السعودي في الموسم الذي يليه، كما سبق له اللعب في دورينا مع فريقي العين وشباب الأهلي إلى جانب التجارب الخليجية مع الهلال السعودي والعربي القطري قبل اعتزاله.

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