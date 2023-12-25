«المحترفين» تعلن فوز شباب الأهلي بمبادرة الجماهير في الجولة الـ 12 من الدوري

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز في فئة النادي المضيف نادي شباب الأهلي، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، وعلى صعيد فئة “النادي الضيف”، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الوحدة على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

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