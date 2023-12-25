«الإمبراطور» يتوج بلقب بطل الشتاء

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، محمد فضل، إيهاب زهدي وعلي الظاهري

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حسم الوصل، أمس، قمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه شباب الأهلي 2 - 1، بإستاد راشد، بـ «ريمونتادا» وقلب تأخره بهدف إلى فوزٍ بثنائية، ليتوج بلقب «بطل الشتاء»، وعزز «الإمبراطور» صدارته للدوري بوصوله إلى 30 نقطة، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند 24 نقطة في المركز الثالث.



سجل هدفي الوصل هاريس سيفيروفيتش، والبديل كايو كانيدو في الدقيقتين 39 و85 المباراة، وأحرز هدف شباب الأهلي جويلهيرم دا سيلفا في الدقيقة الثامنة. وشهدت المباراة طرد وليد عباس مدافع «فرسان دبي» في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.



فوز ثانٍ



وتقدم العين إلى المركز الثاني «وصيفاً» بفوزه على البطائح 3 - 1، باستاد خالد بن محمد، محققاً الانتصار الثاني على التوالي رافعاً رصيده إلى 25 نقطة فيما تجمد «الراقي» عند النقطة 16.



وعزز لابا كودجو صدارته لقائمة هدافي الدوري بعد تسجيله هدفه العاشر بالبطولة، وجاء في الدقيقة 36 في شباك البطائح، فيما سجل الهدفين الثاني والثالث للعين عمر أتزيلي واليخاندرو روميرو في الدقيقتين 47 و 65، وأحرز هدف البطائح سيكو بابا في الدقيقة 49.



هاتريك



وصدم خورفكان فريق الوحدة وتغلب عليه 3 - 2، وتكفل البرازيلي لورينسي بتسجيل «هاتريك النسور» في الدقائق 21، 45 + 2، 81 «ركلة جزاء»، فيما أحرز للوحدة كل من عمر خريبين ولوكاس بيمنتاه في الدقيقتين 14، و«90 + 5»، ورفع خورفكان رصيده إلى 13 نقطة وبقى الوحدة عند 20 نقطة.



وتعادل الشارقة وعجمان 1 - 1، بإستاد الشارقة، ووصل الشارقة للنقطة 22 وعجمان إلى 11 نقطة، وتقدم عجمان بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق علي مدن، وتم تأكيد الهدف بالرجوع إلى حكم «VAR»، وأدرك حمد فهد التعادل للشارقة في الدقيقة 22.

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