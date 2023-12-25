بني ياس ينتزع 9 نقاط من أصل 16 حققها بالدوري في الزمن القاتل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع بني ياس 9 من مجموع 16 نقطة يمتلكها برصيده في دوري أدنوك للمحترفين، في الزمن القاتل، خلال الـ 12 جولة الماضية من المنافسة والتي يحتل فيها المركز الثامن بجدول الترتيب ضمن أندية الوسط دون أن يتناسب ذلك مع طموحه.

وتحلى «السماوي» بروح الإصرار والعزيمة ما جعله ينجح في تحقيق 3 انتصارات مهمة قبل صافرة النهاية بثوانٍ قليلة، مع نجاحه في تحويل تأخره بهدف إلى فوز في مباراتين من المواجهات الثلاث، ليؤكد رفضه التام للاستسلام للهزيمة وقتاله المستمر حتى الثواني الأخيرة على أرضية الملعب.

وكانت البداية في مباراته أمام الوحدة بالجولة الخامسة عندما تقدم عليه «العنابي» بهدف فاكوندو دانيال في الدقيقة 25، وظل متأخراً بهدف حتى الدقيقة 84 التي أدرك فيها التعادل بهدف تاولانت سيفيري من ركلة جزاء وحسم يوسف نيكتيه اللقاء لـ «السماوي» بإحراز هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي.

فرحة

وعاد بني ياس ليؤكد رفضه للاستسلام أمام حتا في الجولة الثامنة والتي كانت قريبة من التعادل السلبي بعد انتهاء الزمن الرسمي للقاء دون أهداف، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بقليل منح تاولانت سيفيري جمهور السماوي فرحة كبيرة بإحراز هدف الفوز الوحيد الذي انتهت عليه المواجهة في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر.

وخلال مباراة أول من أمس أمام اتحاد كلباء في الجولة 12، حقق الفريق الضيف تفوقاً واضحاً في الحصة الأولى التي حسمها لمصلحته بهدف، وكانت مجريات اللقاء تؤكد أنه ماضٍ نحو التتويج بنقاط الفوز، ولكن مع انطلاق الشوط الثاني قلب «السماوي» الطاولة على ضيفه وانتزع الأفضلية وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق تاولانت سيفيري اللاعب الذي يرفض مغادرة الملعب دون أن يضع بصمته وكان هدفه من ركلة جزاء نفذها بإتقان.

سيناريو

وبعد انتهاء الزمن الرسمي بالتعادل والوصول إلى الدقيقة الرابعة والأخيرة من الزمن المحتسب بدل الضائع، فاجأ بني ياس ضيفه بإضافة هدف الفوز الثاني الذي حمل توقيع يوسف نيكتيه بعد أن شهدت الدقيقة الأخيرة إصراراً كبيراً من صاحب الأرض لانتزاع النقاط الثلاث وكتابة نهاية سعيدة في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

وأعاد بني ياس بفوزه على «نمور كلباء» سيناريو مباراة الوحدة التي شهدت تفاصيل مماثلة بتقدم «العنابي» بالهدف الأول، وأحراز اللاعبين تولانت سيفيري ويوسف نيكتيه لهدفي الفوز في المباراتين، مع وجود حالة طرد في صفوف الوحدة عندما تم إشهار البطاقة الحمراء للاعب عبد الرحمن صالح في الدقيقة 43 وطرد في مباراة كلباء أول من أمس للاعب سلطان عادل في الدقيقة 52.

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