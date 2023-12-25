أبوظبي تستضيف «كأس السوبر المصري» اليوم بحلته الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف العاصمة أبوظبي اليوم ولمدة أربعة أيام منافسات كأس السوبر المصري لكرة القدم، والذي يجمع في حلته الجديدة 4 فرق، هي: الأهلي، وبيراميدز، وفيوتشر، وسيراميكا كليوباترا بدلاً من فريقين فقط وتقام منافسات البطولة بالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق مباراتين فقط، ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في المباراة الأولى الساعة 5 مساءً، فيما يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في المباراة الثانية الساعة 9 مساءً، على أن يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية الخميس المقبل الساعة 9 مساءً، فيما يلتقي الخاسران على تحديد المركزين الثالث والأخير الساعة 5 مساءً.

وستكون هذه هي المرة السابعة التي يقام فيها كأس السوبر بأبوظبي، فيما تقام المنافسات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، للمرة الثانية على التوالي، والمرة الرابعة في تاريخ البطولة بأبوظبي، وقد أقيمت على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في 3 نسخ سابقة.

وشهدت أول نسخة من كأس السوبر المصري في الإمارات فوز الأهلي على حساب الزمالك بنتيجة 3 - 2 في 2015، وتوج بها باللقب على استاد هزاع بن زايد في العين، فيما أقيمت النسخة الثانية عام 2016، وتوج بها الزمالك أيضاً بركلات الترجيح 3 - 1، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي.

وفي عام 2017 أقيمت النسخة الثالثة، وفاز بها الأهلي على المصري البورسعيدي 1 - 0، وفي عام 2019 أقيمت النسخة الرابعة، وفاز بها الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح 4 - 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي النسخة الخامسة 2021، فاز الأهلي باللقب على حساب الزمالك 2 - 0، وفي النسخة السادسة التي أقيمت العام الماضي فاز الأهلي على بيراميدز 1 - 0.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب السوبر الرابع عشر في تاريخه، والخامس له في أبوظبي، فيما لم يتوج أي فريق من المشاركين بالنسخة الحالية باللقب، حيث يسعى كل فريق لحسم لقب تاريخي في الإمارات.

وأتمت الفرق الأربعة المشاركة وصولها إلى الإمارات، حيث كان الأهلي آخر القادمين بعد مشاركته في مونديال الأندية بمدينة جدة السعودية، وتتويجه بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك على حساب أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا.

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