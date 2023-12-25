التعادلات تتصدر مشهد «الهواة» والأهداف حاضرة بقوة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شهدت مباريات الأسبوع الـ 13 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، تسجيل 31 هدفاً خلال 8 مباريات، في وقت حضرت فيه البطاقات 39 مرة، منها بطاقة حمراء وحيدة.

وتصدرت نتائج التعادل مشهد مواجهات هذه الجولة، بعد فشل أندية المقدمة في كسر سلسلة التعادل الذي أنهى 4 مباريات، بعد أن أجبر غلف إف سي مضيفه العروبة المتصدر على قبول التعادل الإيجابي 3 - 3، وفشل الظفرة الوصيف في العودة من رأس الخيمة بالعلامة الكاملة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد التعادل 1 - 1 أمام التعاون، ورفض دبا الحصن ثالث الترتيب هدية التعاون، لينقاد هو الآخر للتعادل السلبي أمام جاره دبا الفجيرة، الذي ضرب الرقم القياسي في التعادلات هذا الموسم، بعد أن وصل للتعادل السابع من 12 مباراة خاضها النواخذة في المسابقة، ونجح العربي في اقتحام المربع الذهبي، بعد فوزه على الذيد ليصل برصيده إلى 20 نقطة، ليؤكد لاعبو العربي أنهم عازمون على مزاحمة فرق الصدارة، وتكرار سيناريو الموسمين الأخيرين.

فرصة ضائعة

وكان العروبة «32 نقطة»، قد فوت فرصة اقترابه من حسم لقب «بطل شتاء الهواة»، بعد أن فرط في نقطتين أمام «غلف إف سي» ، الذي أوقف صحوة المتصدر، وأعاده من جديد إلى سكة التعادلات، لكن العروبة يظل الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في المسابقة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في اثنتين، وتنتظر المتصدر مواجهة صعبة أمام الظفرة في الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، رفض الظفرة 24 نقطة، وصيف المسابقة، تقليص الفارق مع العروبة، واكتفى بنقطة التعادل، ليخسر الفريق 4 نقاط، بعد التعادل أمام يونايتد والتعاون.

صراع المراكز

وتحتل 4 أندية من المركز الخامس وحتى الثامن برصيد 19 نقطة، وهي دبا الفجيرة، مسافي، الفجيرة، الجزيرة الحمراء، وكان مسافي قد حقق أكبر فوز في الأسبوع، بعد أن أودع لاعبو الفريق 6 أهداف في مرمى الرمس، وأيضاً فاز الفجيرة على مصفوت 4 - 1، وتمكن الجزيرة الحمراء من استعادة نغمة الفوز على يونايتد «العنيد» 2 - 1.

وتراجع الذيد للمركز التاسع، بعد الهزيمة من العربي ويونايتد، للمركز العاشر، والفريقان يملكان 18 نقطة. ويشتد الصراع من المركز الحادي عشر وحتى الرابع عشر، ويتفوق كل فريق عن الآخر بفارق نقطة، حيث يأتي غلف إف سي برصيد 16 نقطة، ثم الحمرية 15 نقطة، وغلف يونايتد برصيد 13 نقطة. وفي المراكز الثلاثة الأخيرة تأتي فرق مصفوت وسيتي في المركزين الخامس عشر والسادس عشر برصيد 6 نقاط، وأخيراً الرمس بثلاث نقاط.

الهدافون

يجلس على صدارة الهدافين الثنائي عكاشة حمزاوي «الفجيرة» وبينك افوب «الظفرة»، برصيد 10 أهداف، يليهم 3 لاعبين برصيد 7 أهداف، وهم الحساني تامبورا «العروبة»، لويس توريس «يونايتد»، جونيور «العربي».

تقام مباريات الأسبوع 14 يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تقام في اليوم 6 مباريات، تجمع الظفرة والعروبة، مسافي ودبا الفجيرة، مصفوت والرمس، غلف إف سي وغلف يونايتد، الجزيرة الحمراء والتعاون، العربي وسيتي، ويوم الأحد يلتقي دبا الحصن بفريق الذيد، والحمرية يستقبل يونايتد.

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