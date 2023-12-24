" هاتريك" لورينسي يقود خورفكان لتخطى الوحدة والابتعاد خطوة عن الهبوط

المصدر: خورفكان – محمد فضل ، تصوير – زيشان احمد

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قاد البرازيلي لورينسي محترف خورفكان فريقه الى تحقيق فوز مهم وغال على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-2 ، وتكفل لورينسي بتسجيل اهداف النسور الثلاثة " هاتريك " في الدقائق 21 ، 45+2 ، 81 " ركلة جزاء" ، فيما احرز للوحدة الذي بادر بالتسجيل كل من عمر خريبين في الدقيقة 14 و لوكاس بيمنتاه 90 +5 ،ليرفع خورفكان رصيده الى 13 نقطة مبتعداً خطوة مهمة عن مراكز الهبوط ، وبقى الوحدة ب 20 نقطة في المركز الخامس .

وخلال الشوط الأول لعب الفريقان بطريقة مفتوحة وقدما مستوى متميزاً وسط هجوم متبادل من الطرفين ، وتمكن لاعب الوحدة السوري عمر خريبين من افتتاح شريط الأهداف في الدقيقة 14 بعد أن حول ركنية زميله لويس بيمنتاه التي ارتطمت بالمدافع مسعود حسن وخدعت حارس خورفكان أحمد الحوسني ، ولم تمض سوى دقائق معدودة ليقع حارس الوحدة محمد الشامسي في المحظور ويتسبب في خطأ فادح عند الدقيقة 21 بعد ان راوغ مهاجم خورفكان محمد عوض الله بطريقة رائعة لكن الحارس تباطأ في ابعاد الكرة والتي خطفها عوض الله ليقوم بتمريرها لزميله لورينسي الذي لم يتوانى في ادراك هدف التعادل للنسور .

وكاد اللاعب الارجنتيني جوانكا أن يضيف هدف الوحدة الثاني بعد أن أطلق تسديدة صاروخية تحولت من رأس رفائيل ماركيز وارتطمت بقائم خورفكان ، وفي المقابل ردت عارضة وقائم الوحدة كرتين الأولى لجونينهو والثانية تسديدة المدافع عبدالله

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول اثارة مطلقة ، وبعد العودة لتقنية الفيديو قام حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة خورفكان اثر ارتطام الكرة بيد مدافع الوحدة علاء الدين زهير تقدم لها لورينسي محرزاً هدفه الشخصي له ولفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم النسور على الوحدة 2-1 .

في الشوط الثاني استمر الأداء مع ضغط للوحدة وتراجع للفريق المضيف للحفاظ على النتيجة ، وفي الدقائق الأخيرة تواصلت اخطأ الوحدة ويتمكن لورينسي من إضافة الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 81 وتمكن لوكاس بيمنتاه من تقليص الفارق في آخر انفاس اللقاء لتنتهي المباراة بفوز النسور بنتيجة 3-2 .

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