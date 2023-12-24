الوصل يفوز على شباب الأهلي ويحسم لقب "بطل الشتاء" في دوري المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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حسم الوصل قمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه شباب الأهلي 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، ليحسم "الإمبراطور" لقب "بطل الشتاء"، ويعزز صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري بوصوله إلى 30 نقطة، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 24 نقطة في المركز الثالث، وافتتح شباب الأهلي التسجيل عن طريق جويلهيرم دا سيلفا في الدقيقة 8، وتعادل الوصل برأسية من هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 39، وخطف البديل كايو كانيدو هدف الفوز للوصل في الدقيقة 85 من عمر المباراة، والتي شهدت طرد مدافع شباب الأهلي وليد عباس في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع.

وبدأت المباراة بأداء حذر من الفريقين، واخترق جويلهيرم دا سيلفا بمهارة منطقة جزاء الوصل، وراوغ مدافعين ووسع زاوية التسديد دون أي ضغط، وسدد كرة قوية في الدقيقة 8، معلناً عن هدف لشباب الأهلي، وأضاع يوري سيزار فرصة هدف ثان لشباب الأهلي، عندما أنفرد وسدد في جسد حارس الوصل خالد السناني، وردت الكرة إلى ماتيوس ليما، والذي سددها عالية فوق عارضة المرمى الخالي في الدقيقة 11.

وواصل دفاع الوصل أداءه الغريب، ووصلت الكرة إلى أحمد جميل في الدقيقة 17، وهو في مواجهة المرمى وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم ليضيع هدف ثانٍ من شباب الأهلي، وسدد أداما ديالو كرة قوية للوصل في الدقيقة التالية، ومرت بجوار القائم أيضاً، وأدرك الوصل التعادل في الدقيقة 39، برأسية من هاريس، بعد عرضية من علي صالح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وحافظ شباب الأهلي على أدائه الهجومي في الشوط الثاني، فيما تراجع الوصل للدفاع من منتصف الملعب، وسدد يوري سيزار كرة قوية لـ"فرسان دبي" في الدقيقة 53، وحولها خالد السناني إلى ركلة ركنية، وأطلق سياكا كرة وصلاوية قوية من خارج منطقة الجزاء وعلت عارضة مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 69، ومرر نيكولاس خيمينز كرة بينية إلى كايو كانيدو ليواجه حسن حمزة حارس شباب الأهلي، ويسجل هدف ثان للوصل في الدقيقة 85، وطرد حكم المباراة، قائد شباب الأهلي وليد عباس بالإنذار الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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