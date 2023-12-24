العين يواصل انتصاراته ويهزم البطائح بثلاثية

المصدر: البطائح-علي الظاهري تصوير إبراهيم صادق

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واصل العين انتصاراته بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي على مضيفه البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد لحساب الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني "مؤقتاً"، فيما تجمد رصيد "الراقي" عند النقطة 16 في المركز السابع.

وعزز لابا كودجو صدارته لقائمة هدافي الدوري بعد تسجيله الهدف العاشر الذي جاء في الشوط الأول في الدقيقة 36 وجاء الهدف الثاني بأقدام عمر أتزيلي في الدقيقة 47 والهدف الثالث عن طريق اليخاندرو روميرو في الدقيقة 65، بينما جاء هدف البطائح الوحيد عن طريق سيكو بابا في الدقيقة 49.

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