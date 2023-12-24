التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشارقة وعجمان

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير يماني العفاري

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سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة الشارقة وضيفه عجمان ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة ليرفع الشارقة رصيده للنقطة 22 وعجمان إلى 11 نقطة، وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، وكانت البداية حذرة نوعا ما وسرعان ما بدأ الفريقان تبادل الهجمات ونجح عجمان في تسجيل هدف مبكر قبل مرور 6 دقائق عن طريق علي مدن مستغلً عكسية سعود سعيد داخل الصندوق، حولها برأسه داخل المرمى، وتم تأكيد الهدف من حكم "الفار" مع الدولي حكم الساحة يحيى الملا، وساهم الهدف المبكر في رفع إيقاع المباراة، خاصة من جانب الشارقة الذي هاجم بقوة مع تراجع واضح لفريق عجمان الذي اعتمد على المرتدات عن طريق روكي وبرستيج، فيما تهيأت فرص التعديل للشارقة في أكثر من مناسبة أبرزها الفرصة التي صنعها فراس بالعربي لـ عثمان كمارا واستمر الشارقة في محاولاته الهجومية حتى نجح حمد فهد في التسجيل بطريقة رائعة من عكسية عثمان كمارا التي قابلها مباشرة بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى للحارس علي الحوسني، وعاد عجمان بعد ذلك للشكل الهجومي الذي بدأ به ولكن يقظة دفاع الشارقة وحارسه عادل الحوسني حال دون الوصول للمرمى، وضاعت بالمقابل فرصة للشارقة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني حاول مدرب الشارقة كوزمين تغيير شكل الأداء والنتيجة بإجراء عدة تبديلات بداية من دخول لوان بيريرا بدلاً من فراس بالعربي فيما أجرى ايسايلا مدرب عجمان تبديل للمحافظة على النتيجة على أقل تقدير بدخول جيانلوكا بدلا من المهاجم برستيج وتهيأت فرصة ذهبية لمهاجم عجمان روكي في وضع انفراد ولكنه تسرع في التسديد بين يدي الحارس عادل الحوسني، وضاعت فرصة مماثلة للشارقة عن طريق عثمان كمارا الذي سدد في الشباك الخارجية ثم أجرى كوزمين تبديل بدخول خالد باوزير بدلاً من حمد فهد قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ومن أول لمسة له كاد باوزير أن يصيب مرمى عجمان بتسديدة قوية تصدى لها ببراعة الحارس علي الحوسني وأجرى مدرب عجمان تبديله الثاني بدخول محمد إسماعيل بدلاً من محمد ناصر ثم تبديل ثالث للشارقة بدخول سالم صالح بدلاً من عبد الله غانم.

وفي الدقيقة الأولى للوقت البديل "ق 90+1" ارتكب الحارس علي الحوسني خطأ كاد يكلف فريقه الخسارة عندما أمسك كرة مرسلة من زميله بلال يوسف بيديه احتسبها الحكم ركلة غير مباشرة داخل الصندوق، نفذها كايو لوكاس وارتدت من الحائط البشري لتضيع أهم فرص الفوز للشارقة وتنتهي بعدها المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

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