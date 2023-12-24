النصر يصطاد «الصقور» بالدقيقة 96

المصدر: متابعة - عدنان الغربي، أحمد عيسى

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فاز الجزيرة، أمس، على ضيفه حتا 3 - 1 باستاد محمد بن زايد ضمن مباريات الفريقين بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الفوز الثاني للجزيرة على التوالي ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقي حتا برصيد 5 نقاط.

جاء هدف «فخر أبوظبي» الأول من «نيران صديقة» وأحرزه كايكوي سواريس مدافع حتا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 13،

وأضاف فرناندو لوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 41، وقلص حتا الفارق بهدف البديل علي عيد في الدقيقة 80، وبعد الهدف بدقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الجزيرة مبارك بنزامة بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، ونجح علي مبخوت في تعزيز تقدم الجزيرة بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واقتنص النصر فوزاً ثميناً على فريق الإمارات في الوقت القاتل، من مباراة الفريقين باستاد آل مكتوم وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وتقدم «الصقور» بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة الإسباني ألكاسير رغم أنه لعب منقوصاً من لاعب منذ الدقيقة 27، وأدرك «العميد» التعادل برأسية مدافعه جوستافو أليكس في الدقيقة 89 ثم أضاف الإيطالي مانولو غابياديني الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة بالدقيقة 96 من ركلة جزاء، ووصل رصيد النصر إلى 15 نقطة، فيما تعقد موقف «الصقور» مستمراً في المركز الأخير بـ 5 نقاط.

وتغلب بني ياس على اتحاد كلباء 2 - 1 باستاد الشامخة محولاً تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، وشهدت المواجهة طرد سلطان عادل لاعب «النمور» بالبطاقة الصفراء الثانية.

والتي حولت اللقاء لمصلحة «السماوي»، الذي استرد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويبقى كلباء برصيد 12 نقطة.تقدم كلباء بهدف فيليب كيس في الدقيقة 36، واحتسب الحكم ركلة جزاء لبني ياس بعد العودة لتقنية الفيديو، ونفذ الركلة تاولانت سولجمانوف محرزاً هدف التعادل لـ«السماوي» في الدقيقة 52، ونجح يوسفو نيكيته في خطف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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