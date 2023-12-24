فوز العربي في «الهواة».. والديربي «سلبي»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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خيم التعادل السلبي على قمة مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، والتي جمعت دبا الفجيرة مع جاره دبا الحصن ليكسب كل فريق نقطة خاسرة رفعت رصيد «الحصن» إلى 22 نقطة في المركز الثالث ودبا الفجيرة إلى 19 نقطة خامساً.

واستعاد فريق العربي نغمة الفوز بتخطيه الذيد خارج ملعبه بنتيجة 2 - 1، تقدم الذيد بهدف لامار اونيل ونجح العربي في إضافة هدفين عن طريق جونيور والحسن باسيرو، ليصل برصيده إلى 20 نقطة رابعاً وتجمد الذيد عند 18 نقطة ثامناً.

وفاز الجزيرة الحمراء على يونايتد 2 - 1، أحرز الثنائية كل من فيتور دي مورا وهنريكي، ولفريق يونايتد لويس توريس، ووصل الجزيرة الحمراء إلى 19 نقطة. وتعادل سيتي والحمرية 2 - 2 أحرز للحمرية عصام سحتيت وجورج دوينغ ولسيتي بنيامين نانا وحمد عيسى ووصل الحمرية إلى 15 نقطة وسيتي إلى 6 نقاط.

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