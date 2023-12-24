4 مباريات في الجولة 12 من دوري المحترفين اليوم   

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، بأربع مباريات ويلتقي في الرابعة و45 دقيقة عصراً الشارقة مع عجمان، والبطائح مع العين، ويلعب في السابعة والنصف مساء شباب الأهلي مع الوصل، وخورفكان مع الوحدة.

ويدخل شباب الأهلي والوصل مواجهة «ديربي الصدارة» باستاد راشد بشعار الفوز في محاولة لحسم صراع القمة، قبل توقف مسابقة الدوري، لظروف استعدادات المنتخب لكأس آسيا، ويعتلي الوصل القمة برصيد 27 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن «فرسان دبي».

وتبدو الحسابات مفتوحة وفاز الوصل على شباب الأهلي مرتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويسعى شباب الأهلي إلى اقتناص الفوز لاعتلاء الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، ويخطط الوصل لتعزيز صدارته.

ويحتضن استاد خالد بن محمد مباراة البطائح والعين في سباق البقاء والمنافسة، ويسعى «الزعيم» للاستمرار في مطاردة الصدارة وللفريق 22 نقطة، ويدخل المواجهة بمعنويات جيدة بعد فوزه في الجولة الماضية برباعية على خورفكان، فضلاً عن اكتمال صفوفه بعودة الغائبين، ويأمل «الراقي» مواصلة نتائجه الإيجابية لحسم البقاء مبكراً بعد الوصول لـ 16 نقطة.

كما يستقبل خورفكان ضيفه الوحدة بملعب صقر بن محمد القاسمي في مواجهة صعبة، بطموحات مختلفة ويبلغ رصيد الوحدة 20 نقطة، مقابل 10 نقاط لخورفكان، ويسعى «العنابي» لمواصلة مشواه في المنافسة على مراكز المقدمة فيما يسعى خورفكان إلى تصحيح الصورة المهزوزة التي ظهر بها الفريق بعد استقبال شباكه 8 أهداف في مباراتيه أمام الشارقة والعين.

ويشهد استاد الشارقة مباراة الشارقة وعجمان في مواجهة تصحيح المسار، وتختلف حساباتها وفقاً لموقف الفريقين في الترتيب، الشارقة «21 نقطة»، يحاول اللحاق بالمقدمة وتقليص الفارق بينه والمنافسين على اللقب، بينما يسعى عجمان «10 نقاط» للتقدم في الترتيب وصولاً للمنطقة الدافئة.

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