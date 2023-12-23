بني ياس يخطف 3 نقاط غالية بالفوز على اتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

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خطف بني ياس فوزا ثمينا من ضيفه إتحاد كلباء 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين بعد أن حول تاخره بهدف إلى فوز بهدفين، في المواجهة التي شهدت طرد سلطان عادل لاعب "النمور" بالبطاقة الصفراء الثانية والتي حولت اللقاء لمصلحة "السماوي" الذي أسترد نغمة الإنتصارات بعد 3 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن ويبقى كلباء برصيد 12 نقطة متراجعا للترتيب العاشر.

وخلال الشوط الأول لعب الفريقان بطريقة مفتوحة وقدما مستوى متميزا وسط هجوم متبادل مع تفوق إتحاد كلباء في الإستحواذ والضغط على مرمى بني ياس، ولكن صاحب الأرض كانت له محاولات شكلت خطورة كبيرة على مرمى النمور تالق في إبعادها حارس المرمى عيسى أحمد الذي تصدى لأخطر كرة من سامويل سوزا، فيما اسفرت محاولات كلباء عن الهدف الأول بتهديفة فيليب كيس من خارج الصندوق في الدقيقة 36 وبعده تواصلت المواجهة بقوة وسط محاولات مستمرة من الفريقين لهز الشباك ولكن دون جدوى حتى نهاية الحصة الأولى.

وبدأت أحداث الشوط الثاني ساخنة بإحتساب الحكم ركلة جزاء للسماوي بعد العودة لتقنية الفيديو تلقى على إثرها سلطان عادل الكرت الأحمر بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، ونفذ الركلة تاولانت سولجمانوف أحرز منها هدف التعادل في الدقيقة 52، لتشتعل المواجهة بطريقة عكست رغبة الفريقين في الفوز، مع تفوق بني ياس الذي أستفاد من النقص العددي في صفوفه ضيفه وهدد مرمى "النمور" بعدة محاولات منها رأسية فواز عوانة التي مرت جوار القائم، وخلال الجزء الأخير واصل صاحب الأرض هجومه حتى نجح يوسفو نيكيته في خطف هدف التفوق الثاني في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر والذي أعقبته صافرة نهاية اللقاء بفوز ثمين للسماوي.

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