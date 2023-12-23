الجزيرة يواصل نتائجه الإيجابية ويتجاوز حتا بثلاثية

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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حقق الجزيرة فوزا ثمينا على ضيفه حتا 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين والذي قدم خلاله الفريقان مباراة متوسطة الأداء مع افضلية "فخر أبوظبي" الذي نجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقى حتا برصيد 5 نقاط، وكانت المواجهة قد شهدت طرد لاعب الجزيرة البديل مبارك بنزامة في الجزء الأخير من اللقاء.

ومنذ انطلاق اللقاء لعب الجزيرة بأسلوبه الهجومي المعتاد للنيل من شباك حتا الذي أعتمد على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة، وتمكن صاحب الأرض من فرض سيطرته وشكل ضغطا مكثفا على مرمى مضيفه حتى نجح في ترجمة جهوده بالهدف الأول الذي احرزه كايكوي سواريس مدافع حتا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 13، وبعدها لاحت أكثر من فرصة للاعصار الذي نجح في بلوغ المنطقة الخطرة للجزيرة لكن عناصره الهجومية لم تتعامل مع الفرص المتاحة بشكل جيد، في الوقت الذي لم يتوقف فيه الجزيرة عن مواصلة هجومي المكثف والذي أنتج عنه إضافة الهدف الثاني بتهديفة من فرناندو لوكاس في الدقيقة 41 أنتهت عليه أحداث الشوط الأول.

وخلال الحصة الثانية، واصل الجزيرة تفوقه مع نشاط هجومي أكبر لحتا الذي سعى لتعديل النتيجة، وهدد مرمى على خصيف بأكثر من كرة ابرزها تهديفة خالد الأصبحي والتي تصدى لها على خصيف ببراعة، بينما قلت الفاعلية الهجومية للجزيرة رغم سيطرته على الكرة، ومع تقدم دقائق اللعب ضاعف حتا من جهوده وهجومه نجح في تقليص الفارق بهدف البديل علي عيد في الدقيقة 80، وبعد الهدف بدقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الجزيرة مبارك بنزامة بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، الشي الذي شجع حتا على مضاعفة هجومه لإدراك التعادل ولكن علي مبخوت عزز تقدم الجزيرة بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي والذي أنتهت عليه المواجهة.

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