النصر يقتنص فوزا ثمينا من الصقور في الوقت القاتل

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير إبراهيم صادق

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اقتنص النصر فوزا ثمينا من الإمارات في الوقت القاتل، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وتقدم الصقور بالهدف الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة الاسباني ألكاسير رغم أنه لعب منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 27، ثم عادل العميد عن طريق رأسية مدافعه جوستافو أليكس في الدقيقة 89 ثم أضاف الإيطالي مانولو غابياديني الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة (دقيقة 96) من ضربة جزاء،وبفضل هذا الفوز الثمين رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة، فيما تعقدت وضعية الصقور في المركز الأخير بـ5 نقاط.

جاءت المباراة بطيئة رغم أفضلية النصر على مستوى الاستحواذ والتحكم في وسط الملعب والتفوق في خلق الفرص التي ضاعت اثنتين منها من أقدام جشك والكولومبي كيفن في الدقيقتين 8 و15، في المقابل أحكم "الصقور" التغطية الدفاعية ورد على محاولات النصر بهجمة خطرة لم يحسن استغلالها المهاجم الاسباني ألكاسير في الدقيقة 20.

وحاول النصر فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول بعد طرد سالم علي لاعب الإمارات في الدقيقة 27، إلا أنها جاءت عقيمة وافتقد النجاعة الهجومية بسبب بطء الانتقال بالكرة، فيما واصل "الصقور" اعتماد سلاح الهجمات المرتدة التي أثمرت الهدف الأول بواسطة ألكاسير في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، لعب النصر بثقله في الهجوم محاولا فك شفرة دفاع الصقور الذي تراجع بكامل لاعبيه إلى منطقته مع التركيز على الهجمات المرتد، وكان قريبا من مفاجأة العميد بهدف ثان لكن حارس المرمى عبد الله التميمي تألق في وجه السنوسي الهادي (ق55).

ومع مرور لعب النصر بجميع أسلحته الهجومية وفرض سيطرة واضحة على مجريات الشوط الثاني ونجح في قلب تأخره إلى فوز ثمين في الدقائق الأخيرة.

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