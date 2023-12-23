«ديربي» النواخذة والحصن أبرز مواجهات دوري الهواة اليوم السبت والمدرب طارق السيد يتصدر المشهد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يتصدر ديربي «الجارين» بين دبا الفجيرة (النواخذة) ودبا الحصن اليوم السبت أبرز مواجهات ختام الأسبوع 13 من دوري الدرجة الأولى والذي انطلق يوم أمس بأربع مباريات، وتحمل مباراة النواخذة والحصن ذكريات خاصة لمدرب دبا الحصن المصري طارق السيد والذي تعاقد قبل أسبوع مع دبا الحصن خلفاً للمدرب التونسي عثمان النجار، ويعود طارق السيد لملعب دبا الفجيرة بذكرياته السابقة مع الفريق الذي سبق وأن أشرف على تدريبه وقاده في مناسبتين إلى الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ولذلك تحمل مباراة اليوم مشاعر مختلفة للمدرب المصري والذي يسعى إلى قيادة فريقه الجديد للفوز على رفاق وأصدقاء الأمس، ويحتل الحصن المركز الثالث 21 نقطة ودبا الفجيرة السادس بـ 18 نقطة، وفي بقية مباريات اليوم يلتقي الذيد المتطور بفريق العربي، ويلاقي الجزيرة الحمراء فريق يونايتد في مباراة مهمة للطرفين، ويسعى الحمرية لمداواة جراح الهزيمة الأخيرة عندما يلاقي فريق سيتي.

وكان العروبة المتصدر قد وقع في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه غلف أف سي الذي أوقف انتصارات العروبة ورفع رصيده إلى 16 نقطة والعروبة في الصدارة برصيد 32 نقطة.



ولم يستفد الظفرة الوصيف من تعادل العروبة ليقع هو الآخر في الخطأ ذاته ويتعادل أمام التعاون بهدف لكل فريق، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الظفرة إلى 24 والتعاون إلى 14 نقطة.

وتمكن الفجيرة من تحقيق فوز مهم على ضيفه مصفوت بنتيجة 4 -1 ليصل الفجيرة برصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع ومصفوت 6 نقاط.

وأمطر مسافي مرمى مضيفه الرمس بنتيجة 6-2، ليرفع مسافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتجمد الرمس عند 3 نقاط في المركز الأخير.

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