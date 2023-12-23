الجزيرة يواجه حتا بطموح مواصلة الانتصارات

المصدر: متابعة - محمد فضل، عدنان الغربي، علي الظاهري وأحمد عيسى

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تقام اليوم 3 مباريات في انطلاقة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي في الرابعة و45 دقيقة بعد العصر، الجزيرة مع حتا، والنصر مع الإمارات، ويلعب بني ياس مع اتحاد كلباء في السابعة والنصف مساءً.

ويستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه حتا في مباراة يبحث فيها كل فريق عن الانتصار بدوافع مختلفة، حيث يسعى الجزيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تصحيح مساره عقب فوزه في الجولة السابقة على الإمارات والذي أعاده إلى سكة الانتصارات.

وتقدم به في جدول الترتيب إلى المركز السادس رافعاً رصيده إلى 17 نقطة، ويسترد الفريق جهود علي خصيف الذي غاب عن المباريات الثلاث السابقة بسبب الإصابة وعلي مبخوت العائد من الإيقاف، مع استمرار غياب خلفان مبارك صانع الألعاب للإصابة. ويتطلع فريق حتا إلى العودة بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة.

إضافة إلى معاناة الفريق من غيابات عدة أبرزها الكويتي شبيب الخالدي وآرون تشيبولا وتميمو وغانم أحمد وفهد حديد بسبب الإصابة، إلى جانب حمدان العامري الذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب بند الإعارة.

وأكد دي كليرك مدرب الجزيرة أن الروح المعنوية عالية، وهنالك إصرار كبير على القتال في أرضية الملعب وتحقيق الفوز، وقال:

نتوقع مباراة صعبة لأن منافسنا جيد ويلعب بأسلوب دفاعي قوي. أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا أن مواجهة الجزيرة سيستعيد من خلالها ذكريات جميلة تتمثل في تحقيق نتائج إيجابية على استاد محمد بن زايد في تجاربه السابقة بدورينا قبل قيادة فريق حتا، وقال: أسعى إلى نتيجة إيجابية بعد تقديم الفريق أداء جيداً قاد إلى التعادل في المباراة الماضية أمام البطائح.

النصر والإمارات

يستضيف النصر فريق الإمارات في لقاء مهم، ويبحث الفريقان عن حصد «النقاط الثمينة» من أجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة.

ويحتل النصر المنتشي بفوزه على عجمان في الجولة الماضية المركز التاسع بـ12 نقطة، فيما يحتل الإمارات المركز الأخير بـ5 نقاط ولم يذق طعم الفوز منذ الجولة الثالثة.

ويفتقد «العميد» جهود نجمه المغربي عادل تاعرابت بسبب جمعه 3 بطاقات صفراء، وخالد جلال بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية، فيما يقود «الصقور» المدرب الإماراتي عارف شلنك مدرب الرديف الذي تم تكليفه بالمهمة، عقب إنهاء التعاقد مع الأسباني لويس بلاناغوما.

بني ياس وكلباء

ويستضيف بني ياس على ملعبه اتحاد كلباء في مواجهة متكافئة، يضع فيها كل فريق عينه على النقاط الثلاث بهدف التقدم في جدول الترتيب والعودة للانتصارات بعد تعرض «السماوي» للخسارة في الجولات الثلاث السابقة، وهو يملك 13 نقطة في المركز الثامن، فيما يسعى «النمور» لتعويض هزيمته أمام الوصل المتصدر خلال الجولة الماضية، ويخوض لقاء اليوم بصفوف شبه مكتملة، وبتواجد كافة لاعبي الفريق ويحتل كلباء المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

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