خلفان عبدالله: لاعبو الوصل مطالبون بإسعاد الجماهير

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وجه خلفان عبدالله حارس مرمى المنتخب الوطني الأول والوصل سابقاً، رسالة إلى لاعبي «الإمبراطور»، حثهم من خلالها على بذل أقصى جهد للحفاظ على مكتسبات الفريق المحققة.

وطالبهم بـ«شد الحيل»، والسعي إلى إسعاد رئيس نادي الوصل، ومجلس إدارته ومحبيه، وناشد خلفان جمهور الوصل، بالاستمرار في مساندة الفريق في جميع المنافسات.

وأعرب حارس مرمى المنتخب السابق، عن تفاؤله خيراً بالجيل الحالي لكي يعيد مجد الوصل، ويسعد جمهور «الفهود»، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية للنادي، لم تدخر جهداً في دعم الفريق الأول، بالصفقات المميزة والقوية.

والتي وضعت الفريق في مصاف أفضل أندية دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وقال: يقف وراء الفريق، جمهور يعرف الجميع مدى حبه وعشقه لشعار الوصل، وبكونه «فاكهة» الملاعب، واللاعب رقم واحد في كل مباريات الوصل.

وعن مشواره في حراسة مرمى الوصل، تحدث خلفان عبدالله في فيديو مصور إلى موقع نادي الوصل، موضحاً أنه بدأ مع «الإمبراطور» من المراحل السنية، وبعد قضائه 3 مواسم مع فريق تحت 17 سنة، تم تصعيده إلى فريق تحت 19 سنة، واختير بعدها بفترة قصيرة ضمن مجموعة من اللاعبين للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، وحقق أول ألقابه مع الفريق عندما توج الوصل بطلاً للدوري العام موسم 1981 - 1982.

وكشف أنه كان يلعب في مركز الجناح الأيمن، إلى جانب مسابقتي الوثب العالي والطويل في ألعاب القوى، حتى طلب منه رشيد عيسى، التدريب في مركز حراسة المرمى، وبين إنه كان يتدرب من 4 إلى 5 ساعات يومياً، حتى يثبت جدارته في الدفاع عن عرين الوصل، خصوصاً بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول في وجود عمالقة في هذا المركز بـ«قلعة الفهود».

واختتم خلفان عبدالله، مطالباً أسرة الوصل، بالاستمرار بالوقوف خلف الفريق ودعمه بقوة لتحقيق الطموحات والصعود لمنصة تتويج ألقاب طال انتظارها.

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