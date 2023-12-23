غويلهيرم: دبي تشعرني بارتياح كبير وأتمنى البقاء مع شباب الأهلي لفترة طويلة 

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تألق غويلهيرم دا سيلفا في خط وسط شباب الأهلي منذ انضمامه إلى النادي في يوليو 2021، وشارك مع فريقي تحت 21 سنة والأول، 3033 دقيقة موزعة على 58 مباراة، وسجل 22 هدفاً.

وشارك مع الفريق الأول في الموسم الحالي، 444 دقيقة موزعة على 9 مباريات، بواقع 7 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وسجل خلالها هدفين، ومباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. واستعرض موقع «جلوبو سبورتي» البرازيلي، مسيرة غويلهيرم (22 عاماً)، وأوضح أن اللاعب يشعر بالارتياح في الإمارات، إذ قال اللاعب:

أشعر بسعادة لوجودي في الإمارات وتأقلمت مع العيش في دبي والتي تشعرني بارتياح كبير، والرهان الذي يضعه النادي عليّ، وأتمنى أن أبقى معه لمواسم طويلة، وبطبيعة الحال فإن وجود زملاء في الفريق تعرفهم يجعل أداءك بالملعب يتحسن، وفي الإمارات يوجد دوري قوي ويحظى باهتمام خاص مع وجود لاعبين ومدربين كبار، وأركز على مواصلة العمل والسعي للتطور والنمو.

وتناول الموقع مشوار اللاعب، مشيراً إلى أنه قدم نفسه بصورة جيدة مع ناديه السابق فلامنغو عام 2020، عندما أتيحت له فرص المشاركة كلاعب محترف مع الفريق الأول بقيادة المدرب دومينيك تورنت، وفاز حينها الفريق بلقب الدوري البرازيلي، بالإضافة إلى فوزه بلقبي كأسي البرازيل وكأس السوبر في فئة أقل من 20 عاماً.

وتحدث اللاعب إلى موقع «جلوبو سبورتي»، قائلاً: معنوياتي عالية في شباب الأهلي، والجميع يعرف مهاراتي في المراوغة والسرعة، وأعمل على تحسين اللمسات النهائية والتحركات لاستقبال الكرة بشكل أقرب إلى المرمى، واعتبر الموسم الحالي مجرد البداية، وأعلم أنه يمكنني المساهمة بشكل أكبر في الفريق خلال بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

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