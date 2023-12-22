31 لاعباً في معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم استعداداً لكأس آسيا

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم ، قائمة تضم 31 لاعباً لخوض معسكر إعداد المنتخب الوطني الأول في أبوظبي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

ضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، وحسن حمزة، وعلي خصيف، وخالد توحيد، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعمر حسين هيكل، ويوسف المهيري، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، وبدر ناصر، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان وكايو كانيدو.

ويقام معسكر أبوظبي من 26 ديسمبر الجاري إلى 7 يناير المقبل، ويخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبي قيرغيزستان يوم 30 ديسمبر الجاري على على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وسلطنة عمان يوم 6 يناير المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

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