صانع إنجاز فريق البطائح قبل موسمين..مفاوضات جادة بين المدرب الحضيري مع أحد أندية الهواة

المصدر: متابعة – محمد فضل

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دخل المدرب الإنجليزي من أصل تونسي، طارق الحضيري، صانع إنجاز فريق البطائح قبل موسمين، والمدرب السابق للتعاون ومصفوت والحمرية، في مفاوضات جادة لتولى تدريب أحد أندية دوري الدرجة، اعتباراً من الموسم الكروي المقبل، وقام المدرب الحالي لنادي الريان السعودي، بزيارة خاطفة للدولة قبل يومين، وتم خلال الزيارة عقد اجتماع مع إدارة النادي المعني، الذي سيشرف على تدريبه، ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بشروط العقد، وأشار الحضيري في تصريح لـ «البيان»، إلى أن النادي الجديد يمتلك مشروعاً مستقبلياً، مشيراً إلى أنه سيكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.

ونوه الحضيري بأنه يبقى على اتصال مستمر بالقيادات الرياضية واللاعبين والمدربين في دولة الإمارات، والتي حقق عبر أنديتها إنجازات تظل خالدة، وليس أدل على ذلك قيادته فريق البطائح إلى الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي حديث التأسيس.

ومنذ توليه وتصديه للمهمة في نادي الريان السعودي، تمكن الحضيري من إيقاف نزيف الهزائم للفريق، وإعادته لسكة الانتصارات، بعد تحقيق الفوز على متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية، فريق الروضة، والتعادل مع النعيرية ومضر والنجوم.

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