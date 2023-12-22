4 مباريات في الجولة 13 لدوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقام في الرابعة و45 دقيقة بعد عصر اليوم، 4 مباريات، في انطلاقة مواجهات الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويدافع العروبة «31 نقطة»، عن صدارته أمام ضيفه غلف إف سي، صاحب المركز 11 برصيد 15 نقطة، ويحل الظفرة الوصيف برصيد 23 نقطة، ضيفاً على التعاون «13 نقطة» بالمركز 13.

ويستقبل الفجيرة «التاسع برصيد 16 نقطة»، ضيفه مصفوت «الخامس عشر برصيد 6 نقاط»، ويلتقي مسافي «العاشر برصيد 16 نقطة»، مع جاره الرمس «الأخير برصيد 3 نقاط». وتقام غداً 4 مباريات تجمع دبا الفجيرة مع جاره دبا الحصن في قمة الجولة، ويلتقي الذيد مع العربي، ويونايتد مع الجزيرة الحمراء، وسيتي مع الحمرية.

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