نيكوليتش: شباب الأهلي غير محظوظ

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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ساهم الهدف العكسي «نيران صديقة»، الذي سجله مدافع شباب الأهلي وليد عباس بالخطأ في مرماه، قبل 10 دقائق من نهاية مباراة فريقه مع مستضيفه الشارقة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، في إضفاء نوع من الهدوء على ردة الفعل بعد المباراة، من خلال تعليق مدربي الفريقين على النتيجة، وهو الهدف العكسي الثاني في مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف، وكان الأول سجله مدافع الشارقة سالم سلطان في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2022-٢٠٢١.

ودافع ماركو نيكوليتش المدير الفني لشباب الأهلي، عن فريقه، رغم وقوعه في فخ التعادل بالهدف العكسي، وقال: لست سعيداً بالنتيجة، كنا الأفضل في كل شيءٍ، وفقاً للإحصاءات، وأُلغي لنا هدفان، وللأسف، لم نكن محظوظين، فاستقبلنا هدفاً بـ «نيران صديقة» من مدافعنا.

وتابع: لا أتفق مع من يقول بأن التعادل خاسر لفريقنا، كما لا أتفق مع من يقول بأن مستوانا متراجع.

ويرى المدرب ا أن أداء فريقه كان بطولياً ضد منافس مميزٍ وقوي، وقال: ما زالت أمامنا 15 جولة، وإذا تغلبنا على الوصل في الجولة المقبلة، فإننا سننهي الدور الأول في الصدارة.

بطاقات ملونة

وتحدّث أولاريو كوزمين المدير الفني للشارقة، عن البطاقات الملونة التي حصل عليها لاعبوه في المباراة.

وقال كوزمين: عبد العزيز الكعبي لم يستحق الطرد، فهو لم يلمس الخصم، وسوف نفتقده وماركوس ميلوني في المباراة المقبلة، ونال ميلوني البطاقة الصفراء الثالثة له، وكان قريباً من الطرد.

وعلّق كوزمين على تزايد البطاقات الملونة ضد ميلوني، وهو الذي نفّذ عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين مؤخراً، وقال: الأمر يشكّل علامة استفهامٍ لي، واللاعب ما زال صغيراً في السن، وسوف يتحسن أداؤه خلال الفترة المقبلة، وسوف نستفيد من خدماته.

واشتكى كوزمين من عدم احتساب ضربة جزاءٍ لفريقه في المباراة .

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