فهد الظنحاني: بني ياس «الحصان الأسود» في دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس أن فريقه قادر على أن يكون «الحصان الأسود» في النسخة الحالية من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وأن يحول نتائجه السلبية إلى إيجابية في المباريات المقبلة، قياساً بما يمتلكه من إمكانات وتاريخ حافل في المنافسة.

وعبر الظنحاني في تصريحاته لـ«البيان» عن حزنه على عدم تحقيق النتائج، التي ترضي الجماهير في المباريات السابقة، وقال: «لم نكن على قدر الطموح في عدد من المواجهات، لكن تقدم الفريق في جدول الترتيب ليس صعباً، ووارد نظراً لتقارب نقاط الفرق، ونحن عازمون على كسب النقاط الست في مباراتي اتحاد كلباء وعجمان قبل نهاية النصف الأول من بطولة الدوري، وإذا نجحنا في هذه المهمة سنصل إلى 19 نقطة، ونحقق قفزة جيدة».

وعن أسباب تراجع النتائج السابقة، وخسارة آخر 3 مواجهات قال: «عانينا من ظروف صعبة في مشوار الموسم الحالي مثل الإصابات، التي أدت إلى عدم استقرار التشكيل وغياب الحظ، أحياناً كنا نؤدي ولا ننجح في الفوز بسبب عدم التوفيق، هذا يحدث في كرة القدم، لكن المؤكد أن بني ياس يمتلك المقدرة على التعويض، وعلى أن يكون «الحصان الأسود» الذي يفاجئ المنافسين بمستويات أفضل في الفترة المقبلة».

وكشف الظنحاني عن مقدرة فريقه على بلوغ مركز جيد مثل الرابع أو الخامس مع نهاية المنافسة، ذاكراً أن ذلك يتطلب منهم كلاعبين بذل أقصى جهد في المباريات، مع مراجعة كل الأخطاء وقال: «لا بد أن نثق بقدراتنا وأن يعرف كل لاعب هدفه، ويسعى إليه بكل قوة، مع عدم التفريط في النقاط خاصة أمام الفرق، التي لا تنافس على البطولة، وفي تقديري أننا قادرون على العودة القوية».

وقدم حارس مرمى بني ياس اعتذاره لجماهير النادي، وقال: «أقول للجمهور اعذرونا على عدم تقديم ما يرضيكم، كنا نسعى للأفضل وإسعادكم في جميع المباريات، وعليكم أن تثقوا بأننا نعمل على أنفسنا، ونجتهد من أجل أن نتطور حتى نقدم ما يليق باسم النادي، وفي ذات الوقت نتمنى حضوركم بشكل كبير، وتقديم الدعم المعنوي للفريق، لأن وجودكم بجانبنا يساعدنا على الانتصارات».

ويمتلك بني ياس في رصيده مع نهاية الجولة 11 من بطولة الدوري 13 نقطة، وضعته في المركز الثامن بجدول الترتيب، حصل عليها من 4 انتصارات وتعادل مع تلقيه 6 هزائم، ويلتقي «السماوي» مع اتحاد كلباء في الجولة 12.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز