"الفيفا" يختار "أبوظبي 2009" من بين أفضل 5 نهائيات في تاريخ "مونديال الأندية"

المصدر: وام

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة تضم 5 نهائيات، تعد الأفضل ولا تُنسى في تاريخ كأس العالم للأندية منذ انطلاقتها حتى النسخة الماضية.

ورتب "الفيفا" المباريات الخمس المختارة زمنياً من الأقدم إلى الأحدث، متضمنة نهائي كأس العالم للأندية عام 2009 والتي استضافتها الإمارات على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وجمعت بين فريقي برشلونة الإسباني وإستوديانتيس الأرجنتيني، وجاء ترتيبه الثالث في قائمة "أفضل" 5 نهائيات.

وشهدت تلك المباراة تقدم الفريق الأرجنتيني حتى الدقيقة الأخيرة، بهدف أحرزه ماورو بوسيلي في الشوط الأول إلى أن نجح برشلونة من إدراك التعادل عن طريق لاعبه بيدرو، وفي الوقت الإضافي نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، في إحراز هدف الفوز الذي يوصف بانه أحد أهم الأهداف في مسيرته.

ومنح ذلك الفوز اللقب والكأس الـ 6 لفريق برشلونة في موسم استثنائي بقيادة بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي حالياً.

أما النهائي الأول في هذه السلسة فقد جمع بين فريقي إنترناسيونال البرازيلي وبرشلونة الإسباني، على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان عام 2006.

ورغم أن معظم الترشيحات في ذلك الوقت كانت تصب في مصلحة برشلونة بقيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد وبمشاركة النجم رونالدينيو، إلا أن إنترناسيونال، بقيادة بورتو اليجري صمد أمام هجوم الفريق الإسباني إلى أن نجح البديل أدريانو جابيرو في إحراز هدف الفوز الوحيد قبل نهاية زمن المباراة بدقائق قليلة.

وجمع النهائي الثاني، بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان عام 2007، وقاد فيه فيليبي إنزاجي نجم ميلان السابق فريقه لتحقيق الفوز 4-2.

أما النهائي الرابع، فجمع بين فريقي ريال مدريد وكاشيما أنتلرز الياباني، أول فريق آسيوي يتأهل لنهائي البطولة على ملعب يوكوهاما في اليابان عام 2016، وفيه قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق فريقه لإحراز اللقب بعد أن أحرز "هاتريك" وتحويل تأخر الفريقه 1-2 إلى فوز بنتيجة 4-2.

وجمع النهائي الخامس، بين فريقي ريال مدريد والهلال السعودي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط عام 2022، وظلت الأهداف متبادلة بين الفريقين إلى أن نجح ريال مدريد في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 5-3 ليحقق لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

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