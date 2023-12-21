"الليجا" يبرم اتفاقية مع "فيوز" للترويج لمنافسات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط

المصدر: وام

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أبرمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، وتطبيق "فيوز" الذي يبث فيديوهات تتعلق بكواليس الدوري الإسباني اتفاقية تعاون تهدف إلى نشر الفيديوهات التفاعلية وكواليس منافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على مدى ثلاثة أعوام مقبلة.

واستضاف "متحف المستقبل" في دبي حفل توقيع اتفاقية التي وقعها لويس جالفيز رئيس الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "الليجا"، وخالد زعترة المؤسس والرئيس التنفيذي في "فيوز"، بحضور خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

ورحب بالهول بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات والمبادرات في الإمارات المعروفة ببحثها الدائم عن الابتكار والتطور في جميع المجالات واستشراف المستقبل ودعمه، خصوصاً على الصعيد الرياضي.

وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس خطوة مهمة في التواصل مع المشجعين، الذين يتابعون مباريات كرة القدم وأصبحوا يبحثوا عن تجارِب أكثر عبر هذا النوع من التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط متابعة المباراة لمدة 90 دقيقة عبر شاشات التلفزيون.

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