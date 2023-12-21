5 أندية عربية تترقب قرعة نهائيات «أبطال آسيا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تتجه الأنظار صوب كوالالمبور عاصمة ماليزيا 28 الجاري لمتابعة قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث سيتم وضع الأندية التي حققت صدارة المجموعات في المستوى الأول باستثناء النادي الأقل نقاطاً، حيث سيتراجع للمستوى الثاني بجانب أفضل ثلاثة أندية حصلت على المركز الثاني من المجموعات الخمس لمنطقتي الشرق والغرب. ويدرس الاتحاد الآسيوي إجراء قرعة منفصلة لاختيار الفريق الذي تصدر مجموعته وسيتواجد في التصنيف الثاني، بدلاً من تواجد ناساف مباشرة، من أجل تحقيق أكبر قدر من العدالة بين متصدري المجموعات.

أوراق

يترتب على هذا المقترح بعثرة أوراق قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، ووفق النظام الحالي، فإن التصنيف الأول يضم الهلال، والنصر، والاتحاد والعين، كونها أندية تأهلت في صدارة المجموعة، فيما يتواجد ناساف في التصنيف الثاني رفقة الأندية الثلاثة التي أنهت دور المجموعات في المركز الثاني، كونه أقل الأندية المتصدرة حصداً للنقاط «11 نقطة»، ومن المفترض أن تقام القرعة بحيث تواجه أندية التصنيف الأول نظيرتها في التصنيف الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان قد تقابلا في دور المجموعات، بينما يسمح بمواجهة فريقين من بلد واحد، وبناءً على هذا الاقتراح قد يتواجد الهلال أو الاتحاد أو النصر أو العين في التصنيف الثاني، ما يفتح الباب أمام مواجهات مثيرة إما سعودية إماراتية، أو سعودية خالصة.

النسخة الأخيرة

وتعد النسخة الحالية هي الأخيرة باسم دوري أبطال آسيا، حيث ستنطلق البطولة باسم جديد ابتداء من النسخة القادمة تحت اسم «دوري أبطال آسيا للنخبة» بمشاركة 24 نادياً تمثل شرق وغرب القارة بالمناصفة، وتأهل إلى دور الـ 16 عن منطقة غرب آسيا، 5 أندية عربية، هي العين «الإمارات»، والهلال والنصر والاتحاد والفيحاء «السعودية»، حيث تترقب هذه الأندية القرعة للتعرف على منافسيها في الدور المقبل.

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