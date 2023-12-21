7 هزائم متتالية تُقصي «بلاناغوما» من تدريب «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أنهى نادي الإمارات تعاقده مع الإسباني لويس بلاناغوما مدرب «الصقور» بعد 7 هزائم متتالية تعرض لها الفريق تحت قيادته الفنية، ليصبح الضحية العاشرة وسط أندية دورينا خلال الموسم الحالي وقبل نهاية النصف الأول من الموسم.

وكان بلاناغوما قد تولى تدريب الصقور بداية من الجولة الثالثة خلفاً للمدرب المواطن محمد الجالبوت الذي حصل على نقطة من مباراتين بالخسارة أمام الوصل والتعادل مع عجمان، وفي مباراته الأولى نجح بلاناغوما في تحقيق الفوز على خورفكان بالجولة الثالثة، وحصل على نقطة بالتعادل أمام بني ياس في الجولة الرابعة، محققاً قفزة هائلة في ترتيب الفريق إلى المركز السادس برصيد 5 نقاط، الشيء الذي رفع الروح المعنوية وسط أسرة نادي الإمارات التي استبشرت خيراً ببدايته القوية.

وبعد الجولة الخامسة تعرض بلاناغوما لخسارته الأولى أمام الشارقة، والتي كانت بداية سلسلة 7 هزائم استمرت حتى المباراة الأخيرة أمام الجزيرة في الجولة 11، منها تلقي الفريق لأكبر خسارة أمام شباب الأهلي بسبعة أهداف دون رد، ونتيجة للنتائج السلبية واستمرار نزيف النقاط تراجع «الصقور» في جدول الترتيب مع كل جولة ليحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وفي محاولة لإنقاذ وضع الفريق، قررت شركة كرة القدم، إنهاء التعاقد مع لويس بلاناغوما مع التحرك في اتجاهات عدة لدعم صفوف الفريق بعدد من العناصر، وتقرر مبدئياً التعاقد مع لاعبين أجانب في فترة التعاقدات الشتوية المقبلة، وكسب عناصر في مختلف الفئات لتنظيم الصفوف وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

إقالة

تعتبر إقالة لويس بلاناغوما، العاشرة وسط 8 من أندية المحترفين خلال الموسم الحالي، والتي بدأت بإقالة الصربي زيليكو ماركوف من تدريب حتا، وأتبعه نادي الإمارات بإعفاء محمد الجالبوت، ثم خورفكان بإنهاء تعاقده بالتراضي مع عبد العزيز العنبري، ثم إعفاء كايو زاناردي من تدريب عجمان، وعاد خورفكان مرة أخرى ليعفي مدربه البديل جيرارد، وأنهى الوحدة تعاقده مع موسيماني، والنصر مع غوران، والعين مع شرودر، وأنهى الجزيرة تعاقده مع فرانك دي بور، وأخيراً الإمارات ودع الإمارات لويس بلاناغوما، فيما حافظت 6 أندية على استقرارها الفني بالمحافظة على مدربيها، بقيادة الوصل «ميلوش»، شباب الأهلي «نيكوليتش»، الشارقة «كوزمين»، اتحاد كلباء «فرهاد مجيدي»، بني ياس «ميلانيتش»، البطائح «رادوي».

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