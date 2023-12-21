الشارقة يتعادل مع شباب الأهلي بالنيران الصديقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، العين - طلحة عبدالله

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خطف الشارقة تعادلاً غالياً من ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 1-1 بالنيران الصديقة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي جرت باستاد الشارقة، تقدم شباب الأهلي بهدف ليما حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل مدافعه وليد عباس هدفاً بالخطأ في مرماه بالوقت القاتل «ق 82»، بهذه النتيجة احتفظ شباب الأهلي بمركز الوصافة في الجدول برصيد 24 نقطة، وتراجع الشارقة للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.



تقدم



في الثواني الأخيرة للوقت البديل في الشوط الأول سجل ماتيوس ليما هدف التقدم لشباب الأهلي «ق 45 +3» وفي الدقيقة «82» نجح فراس بالعربي في صناعة هدف التعادل لفريقه الشارقة وتكفل بتسجيله عن طريق الخطأ المدافع وليد عباس.



وفي آخر الثواني أشهر الحكم الإنذار الثاني مع البطاقة الحمراء لمدافع الشارقة عبدالعزيز الكعبي وانتهت بعده المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.



نتائج



على جانب آخر، استعاد العين نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفوزه 4 - 1 على ضيفه خورفكان، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، واستعاد الفريق البنفسجي المركز الثالث الذي كان فقده بعد خسارته الأخيرة أمام الوحدة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

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