«المحترفين» تروج للسوبر في القرية العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات منطقة الجماهير احتفاءً بـ«كأس السوبر الإماراتي»، أمس، في «القرية العالمية» بدبي، إيذاناً بتدشين الحملة الترويجية المتنوعة للمباراة التي ستجمع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، التي ستقام في 7:45 مساء الجمعة الموافق 29 الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتستمر الفعاليات بالقرية العالمية، وتحديداً في «ميني لاند»، حتى الأحد المقبل ابتداءً من الرابعة مساء، وتتضمن فعاليات ترفيهية، وألعاباً مجانية، إضافة إلى عرض النسخة الأصلية لكأس السوبر، والكرة الرسمية، والميداليات الذهبية والفضية.

ويأتي ذلك، ضمن الخطة الترويجية لمباراة كأس السوبر، والتي تحمل شعار «هذا سوبرنا».

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