شباب الأهلي يسجل مرتين والشارقة يخطف التعادل 1-1

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف الشارقة تعادلاً غالياً من ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين والتي جرت بإستاد الشارقة، وسجل هدفا المباراة فريق شباب الأهلي الذي ظل متقدماً بهدف ليما حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل مدافعه وليد عباس هدف بالخطأ في مرماه، وبهذه النتيجة احتفظ شباب الأهلي بمركز الوصافة في الجدول برصيد 24 نقطة وتراجع الشارقة للمركز الرابع برصيد 21 نقطة. وجاءت المباراة قوية ومثيرة وتميزت بالندية من بدايتها وحتى النهاية وبادر الشارقة بالهجوم من أول دقيقة عن طريق عثمان كمارا، ولكن كانت أول خطورة حقيقية على المرمى لصالح شباب الأهلي من تسديدة كارتابيا الثابتة بعد مرور 5 دقائق أنقذها ببراعة عادل الحوسني ورد الشارقة سريعاً بتسديدة قوية من لوان بيريرا تكفل بصدها الحارس حسن حمزة، وكاد بعدها يحي الغساني أن يوقع على أجمل الأهداف مستغلاً خطأ ميلوني، ولكن الحارس الحوسني تمكن من صد تسديدته المباغتة في سقف المرمى، وعاد الحكم عادل النقبي لتقنية "الفار" في الدقيقة 17 لمعاينة المخالفة التي ارتكبها ماركوس ميلوني مع حارب عبد الله، واكتفى بالبطاقة الصفراء، واستمر تبادل الهجمات واحدة من يحيى الغساني لم تجد متابع امام مرمى الشارقة ورد عليها بيانيتش بهجمة شرقاوية ثم هجمة خطيرة لشباب الأهلي في الدقيقة 40 من كارتابيا المنفرد بالمرمى ولكن الحوسني خرج في الوقت المناسب من مرماه، واستمر ضياع الفرص حتى نهاية الوقت الأصلي للشوط وفي الثواني الأخيرة للوقت البديل نجح ماتيوس ليما في كسر سلبية النتيجة بتسجيله هدف السبق من لعبة رأسية مستغلاً عكسية رينان فيكتور "ق 45 +3" لينتهي بعدها الشوط بتقدم شباب الأهلي بهدف.

ولم تقل الإثارة وتبادل الهجمات في بداية الشوط الثاني عن سابقه حيث أنقذ الحارس حسن حمزة فرصة التعادل من موسى ماريجا صنعها عبد العزيز الكعبي وبعدها لاحت فرصة ثانية للشارقة من كايو لوكاس واحتك معه المدافع أحمد جميل داخل الصندوق وضاعت الفرصة، وجاء الرد من شباب الأهلي سريعاً عبر صاحب الهدف ماتيوس ليما الذي حرمته تقنية "الفار" من الهدف الثاني "ق 56" حيث احتسبه الحكم عادل النقبي قبل أن يلغيه بعد العودة لـ "الفار"، وأوقف الحكم اللعب في الدقيقة 60 لمراجعة "الفار" بعد سقوط موسى ماريجا داخل الصندوق في احتكاك مع رينان مدافع شباب الأهلي وثبت عدم وجود مخالفة وعاد ماتيوس ليما للتسجيل من جديد "ق 74" ولكن كان في وضع تسلل احتسبه الحكم بإشارة مساعده لتستمر المباراة بهدف التقدم الوحيد.

وفي الدقائق الأخيرة نجح البديل فراس بالعربي الذي حل مكان موسى ماريجا في صناعة هدف التعادل لفريقه وتكفل بتسجيله عن طريق الخطأ المدافع وليد عباس "ق 82"، وساهم التعادل في زيادة التشويق وكثافة الهجمات من الفريقين حيث حاول كل منهما الظفر بالنقاط الثلاث، ولكن ضاعت جميعها وفي آخر الثواني أشهر الحكم الإنذار الثاني مع البطاقة الحمراء لمدافع الشارقة عبد العزيز الكعبي وانتهت بعده المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز