العين يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في خورفكان

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد العين نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفوزه 4-1 على ضيفه خورفكان، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، واستعاد الفريق البنفسجي المركز الثالث الذي كان فقده بعد خسارته الأخيرة أمام الوحدة، ليرفع رصيده إلى (22 نقطة)، بينما تجمد رصيد خورفكان في (10 نقاط ) بالمركز الحادي عشر.

أنهى العين شوط اللعب الأول متقدما بهدفين مقابل هدف بعد أداء متوسط من الجانبين مع أفضلية نسبية للفريق البنفسجي الذي بادر بالتسجيل عن طريق لابا كودجو، في الدقيقة 7، قبل أن يدرك خورفكان التعادل بواسطه مسعود سليمان في الدقيقة 23، وعاد المهاجم التوغولى لابا، ليسجل هدفه الشخصي الثاني له وللعين في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين مقابل هدف.

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أصبحت النتيجة 3-1 للعين بعدما سجل بندر الأحبابي، هدفا رائعا من تسديدة قوية خارج المنطقة في الدقيقة 47، وأضاف عمر اتزيلي الهدف الرابع في الدقيقة 64 بعد مجهود فردي كبير.

وهذا هو الفوز السادس والأكبر للعين على خورفكان خلال 7 مواجهات جمعتهما بدوري المحترفين، فيما حضر التعادل بينهما في مناسبة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز