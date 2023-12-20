الشارقة يلتقي شباب الأهلي في مواجهة مفترق الطرق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد استاد الشارقة في السابعة والنصف من مساء اليوم، قمة الجولة التاسعة المؤجلة في دوري أدنوك للمحترفين بين الشارقة وضيفه شباب الأهلي، في مواجهة تبدو مفترق طرق للفريقين في طريق اللحاق بالمنافسة في مقدمة الترتيب وذات أهمية أيضاً لبقية المنافسين، ويتطلع الشارقة صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة لتحقيق فوز يمكنه من اللحاق بمنافسه في رصيد النقاط «23 نقطة» وانتزاع مركز الوصافة بالمواجهات المباشرة قبل توقف الدوري بعد الجولة 12، وخاصة أن الفريق استرد كثيراً من الثقة والمعنويات بفوزه في آخر جولتين على حتا وخورفكان بنتيجة كبيرة في المباراتين، والفوز في مباراة اليوم يزيد حظوظ الشارقة في المنافسة، ويضفي كوزمين مدرب الشارقة، اهتماماً آخر بالمباراة من واقع ارتباطه السابق بفريق شباب الأهلي الذي حقق معه إنجازات عدة.

صدارة

يسعى شباب الأهلي إلى حسم مواجهته أمام الشارقة، وتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في رفع معنويات لاعبيه، وزيادة غلة النقاط قبل مواجهة الوصل الأحد المقبل، في الجولة 12، إذ يبحث «فرسان دبي» عن حصول نقاط المواجهتين الأخيرتين قبل توقف الدوري، ليقتنص الصدارة في حملة الدفاع عن درع المسابقة التي توج بها الموسم الماضي، وخاصة أن الفريق يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط بينه وبين الوصل في الصدارة.

مواجهة

وفي مباراة أخرى، يستقبل العين في ملعبه في ستاد هزاع بن زايد، في الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم، نظيره خورفكان في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المواجهة التي يسعى الفريق البنفسجي فيها للتعويض وتصحيح المسار بعد خسارته بالجولة الماضية أمام ضيفه الوحدة بهدفين نظيفين وتراجعه إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يتطلع خورفكان صاحب المركز الحادي عشر برصيد (10 نقاط) للعودة من ملعب العين بأفضل نتيجة والتقدم خطوة في سلم الترتيب، إذ إنه في حالة فوزه سيقفز إلى الثامن.

أداء

وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه الأرجنتيني كريسبو، الذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب تراجع الفريق في عهده على مستوى الأداء والنتائج، وعمل المدرب في التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظلت تظهر في أداء اللاعبين في عدد من المباريات السابقة، وخصوصاً على مستوى الدفاع، وذلك قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة الليلة.

فوز

يتطلع خورفكان إلى محو آثار الهزيمة العريضة التي تلقاها النسور قبل أيام أمام الشارقة برباعية ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين وهي الهزيمة التي أعادت النسور للمركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، وفشل الفريق في الحفاظ على فوزه المثير على النصر بثلاثية ضمن الجولة العاشرة ليسقط في فخ الخسارة أمام الشارقة في الديربي، وغادر لاعبو النسور لمباراة ملعب هزاع بن زايد في العين من أجل مداواة الجراح والتفكير في العودة من دار الزين بنتيجة إيجابية على الرغم من صعوبة المهمة إذا وضعنا في الحسبان خسارة العين أمام العنابي بهدفين قبل أيام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز