العروبة يتخطى حاجز الـ 30 نقطة في صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تخطى العروبة، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حاجز 30 نقطة، ووصل إلى النقطة 31 إثر تحقيقه الفوز العاشر في البطولة والذي جاء على حساب غلف يونايتد بنتيجة 2 - 1، في الجولة 11، وهو رقم قياسي للفريق الذي تجنب الهزيمة في 11 مباراة متتالية ولم يتذوق طعمها منذ انطلاقة دوري «الهواة» في سبتمبر الماضي وتعادل في مباراة وحيدة.

وفي المقابل، تلاعبت نتيجة التعادل 1 - 1 بأعصاب جماهير «الهواة» بعدما سيطرت على 4 مباريات، واستمرت مطاردة «الوصافة» بين الظفرة و«الحصن»، وكانت أبرز نتيجة فقدان الظفرة «الوصيف» نقطتين أمام يونايتد بالتعادل، ووصل رصيده إلى 23 نقطة محتفظاً بالمركز الثاني، ولكن الخطورة قد تأتيه من دبا الحصن «الثالث 21 نقطة» والذي استعاد نغمة الانتصارات بفوز خماسي في مرمى الرمس.

ومن خلف ثلاثي المقدمة «العروبة والظفرة ودبا الحصن»، تأتي ثلاثة فرق برصيد 18 نقطة وتحتل المراكز من الرابع إلى السادس، وهي دبا الفجيرة ويونايتد والذيد الذي يخطو بثبات نحو المقدمة بعد فوزه على الحمرية في الديربي.

ملك التعادل

وفشل دبا الفجيرة ملك التعادلات، في تحقيق الفوز، ووقع في فخ التعادل الثاني على التوالي والسادس له في البطولة أمام العربي ليخسر نقطتين مهمتين، وكسب العربي نقطة رفعت رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، كما فشل مسافي والفجيرة في فك ارتباط النقاط بعد تعادل الفريقين بهدف ليصل كل فريق إلى 16 نقطة وهو رصيد الجزيرة الحمراء نفسه والذي تعادل أمام سيتي بهدف، وأوقفت النتيجة مسلسل نزيف النقاط في سيتي ووصل إلى 5 نقاط.

ويحتل غلف اف سي المركز 11 برصيد 15 نقطة، يليه الحمرية الثاني عشر «14 نقطة»، ثم غلف يونايتد والتعاون برصيد 13 نقطة في المركزين 13 و14، ثم مصفوت الخامس عشر برصيد 6 نقاط وسيتي برصيد 5 نقاط وفي المركز الأخير الرمس برصيد 3 نقاط.

أرقام وأحداث

وشهدت مباريات الجولة 12، تسجيل 25 هدفاً وإشهار قضاة الملاعب 37 بطاقة ملونة منها بطاقة حمراء واحدة في مباراة الحصن والرمس، واحتفظ الإنجليزي بينك افوب مهاجم الظفرة بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، يليه عكاشة حمزاوي لاعب الفجيرة، بثمانية أهداف، ثم 4 لاعبين برصيد 6 أهداف وهم اليكساندر التعاون، وتوريس يونايتد، وجونيور العربي، وجيلمار دبا الحصن.

وقاد المدرب المصري، طارق السيد، فريقه دبا الحصن إلى تحقيق الفوز على الرمس بخماسية، ليسجل أفضل بداية مع فريقه الجديد الذي تذوق عدداً من الهزائم مع المدرب التونسي عثمان النجار الذي تمت إقالته.

الأسبوع 13

وتجمع مباريات الأسبوع 13 التي تنطلق 22 الجاري، العروبة وغلف اف سي، والرمس ومسافي، والفجيرة ومصفوت، والتعاون والظفرة، ويلعب يوم 23 الجاري دبا الفجيرة ودبا الحصن، والذيد والعربي، ويونايتد والجزيرة الحمراء، وسيتي والحمرية.

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